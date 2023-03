Ibiza en la ITB: Una Alemania en ‘shock’ se debate entre la macroeconomía y el efecto ‘catch up’

¿Vendrán más, igual o menos alemanes esta temporada? ¿Pasará factura la crisis económica al sensible bolsillo germano, siempre reacio a gastar cuando la economía pasa por sus peores momentos? Son algunos de los interrogantes que políticos y empresarios tratarán de desentrañar estros días en la feria turística de Berlín, la ITB, que se celebra «en un momento incierto para la economía alemana», señala José Antonio Roselló Rausell, vicepresidente pitiuso de la Confederación de Asociaciones Empresariales de Balears CAEB.

Tras caer la economía un 0,4% el cuarto trimestre, descenso que fue superior al inicialmente esperado del 0,2%, «se han afianzado los temores de que también baje este primer trimestre de 2023, con lo cual el país entraría en una recesión técnica, al descender el PIB dos trimestres consecutivos», avisa el cargo de la CAEB. De acuerdo con una previsión reciente de la OCDE, para el conjunto del año el PIB alemán caería un 0,3%», añade.

Y eso no es bueno, pues «el consumo de las familias se recortaría, también en 2023, un 0,2%, rompiendo de manera muy chocante el impulso que tuvo en 2022, donde el consumo creció un 4,5%». Traducido: a menor consumo, menos dispendios innecesarios, como las vacaciones (al menos para la mentalidad alemana).

Elevada inflación

No obstante, apunta Roselló, «es pronto para establecer una predicción realmente segura», pues hay datos que indican que Alemania «es más resiliente de lo esperado» y es posible que, en el conjunto del año, esa economía «salga de la recesión». Eso sí, el crecimiento, «si lo hay, sería más bien débil, más sustentado en las exportaciones y en la inversión, que en el consumo».

Ese consumo baja por «el elevado nivel de inflación», que en octubre «era nada menos que del 11,6%», y que se espera «persistente» en 2023: se prevé que sea del 8%, lo que provocará «el deterioro de las rentas y de la confianza de los consumidores»… que, por tanto, viajarán menos: «Esta depresión de las expectativas, así de entrada, no ayuda para el turismo», avisa, en ese sentido, Roselló.

Además, Alemania se encuentra «en un verdadero estado de shock, tanto geopolítico como económico», derivado de la guerra de Ucrania, lo que la obliga a acometer «una redefinición brutal de su modelo económico, caracterizado por una dependencia esencial de Rusia», que ha provocado que tuviera que «reconfigurar en pocos meses y en profundidad sus fuentes de aprovisionamiento energético, así como tumbar tabús hacia otras fuentes de energía», un proceso «que no está ni mucho menos concluido». Se trata de un contexto «que es generador de evidente incertidumbre». Consecuencias: «No está clara la reacción de la población ante las decisiones de gasto. La incertidumbre sobre el futuro tal vez conduzca a la prudencia». Por ejemplo, en el consumo turístico.

En guardia (en los viejos tiempos)

Roselló señala que si aplicáramos, atendiendo a esa situación macroeconómica, los análisis que se hacían en un pasado «no tan lejano», nos pondríamos «en guardia ante la previsible evolución turística, cruzaríamos los dedos y esperaríamos una evolución de las corrientes turísticas más bien discreta». Pero tras la pandemia, «ahora las cosas no están tan claras».

Ese es el pero a una coyuntura aparentemente desfavorable. Todo parece indicar que podría ser un verano (del mercado alemán) malo, pero… «Hay fuerzas sobrevenidas que operan en sentido contrario y positivo. Concretamente, que, por el momento, tras la crisis sanitaria el turismo ha emergido como una fuerza imponente, sorprendiendo a no pocos que presagiaban que el turismo no iba a ser el mismo que antes. Más bien ha sucedido lo contrario: ya en 2022, la actividad turística fue muy superior a cualquiera de las previsiones realizadas con anterioridad», explica.

El efecto ‘catch up’

Por ejemplo, en 2023 se espera que el PIB del mundo crezca un 2,7%, por debajo del 5,8% que se prevé que aumente la actividad turística, «más del doble que la economía mundial», detalla con cifras Roselló: «Por descontado, a esta corriente mundial no es ajeno, ni mucho menos, el comportamiento de los países emisores de la Europa continental, en primer lugar, Alemania».¿Y por qué el turismo se está saliendo de los esquemas de los análisis tradicionales? Según el vicepresidente de la CAEB, «la principal explicación a esta paradójica situación es que en las sociedades con una innata capacidad o tendencia a viajar, existe lo que se llama un efecto catch up, o de recuperación del tiempo perdido. Esta idea es especialmente importante y alude tanto a un estado de espíritu, como a una cuestión de fondo económica». Existe «una fuerte demanda acumulada y no satisfecha». Aquello del verano carpe diem, pero prolongado en el tiempo: «Después del covid la gente ha puesto el turismo como la primera prioridad de su lista. Y un elemento que ayuda es que las tasas de ahorro han sido excepcionalmente altas. En el caso alemán, en 2020 la tasa de ahorro fue del 16% de la renta disponible y en 2021 del 15,3%. Para 2023 se espera que sea del 9%». Y encima, sus tasas de paro (como en el Reino Unido) son bajas: en 2022, del 3,1% y en 2023 se espera que ronde el 3,5%, que «se consideran de pleno empleo».

Además, «y constituye una diferencia de primer orden con el pasado», se afianza «una tendencia de fondo para el consumo privado o de las familias, que tiende a deslizarse desde bienes hacia servicios, y más concretamente hacia experiencias», es decir, viajes. «Es como si la cesta de la compra de los consumidores fuese experimentando un cambio profundo en su interior, una especie de cambio cultural», detalla.

Roselló advierte de que hay que ser «cauto», por si se tratase de cambios «con tendencia a eclipsarse», ya que «estos fenómenos que desafían los efectos tradicionales de la macroeconomía son muy recientes». Se verá en pocos meses.