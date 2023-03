1.112 euros por estancia, o por qué Ibiza está tan interesada en acudir a la ITB

No es nuestro principal emisor turístico. No está a la altura del Reino Unido y desde hace años no para de perder posiciones en el ranking de mercados de viajeros que visitan las Pitiusas. Pero Alemania es esencial para nuestra economía y, además, no hay político o empresario que no añore aquellos tiempos (desde los años 30 hasta el boom de los 60) en que sus viajeros jugaron un papel vital para el desarrollo de la industria turística de estas islas. Los ibicencos miran con envidia a Mallorca, donde son la principal fuente de ingresos, y por eso se empeñan en ir, año tras año, a la feria turística de Berlín (ITB) para intentar rascar lo que se pueda, aunque sean migajas.

El pasado año llegaron a Ibiza y Formentera 320.990 alemanes, un 60,7% más que en 2021 y ligeramente por encima de la cantidad que aterrizó aquí en 2019 (312.869), según los datos del Ibestat, pero aún es una cifra inferior a la de temporadas como la de 2016 (333.170), y eso que ya llevaban unos años de capa caída. Los dígitos de llegadas se mantienen, pero no hay manera de recuperar el peso que ese país tuvo décadas atrás. ‘Sorpasso’ de otros países De hecho, en los últimos años han rebasado a Alemania (que supone el 9,4% de nuestro turismo) zonas como el Benelux (Bélgica, Holanda y Luxemburgo), con 388.956 viajeros llegados a las Pitiusas en 2022, o Italia, con 379.927 la pasada temporada, como reflejan los datos de Frontur. Estar en la ITB es fundamental para Ibiza porque los alemanes se gastaron en 2022 en nuestras islas un dineral, 356,7 millones de euros, un 83,5% más que en el año 2021, aún pandémico, y casi nueve veces más que en plena crisis sanitaria (2020). Lo importante es que, pese a que llegaron sólo 8.000 viajeros teutones más en comparación con 2019, el gasto fue casi 62 millones de euros superior al de entonces. En el año carpe diem, los alemanes realizaron el mayor desembolso económico en las Pitiusas desde que se dispone de esta estadística. No obstante, hay que tener en cuenta el notable efecto que tuvo la inflación en ese incremento, si bien hay que mirar su lado positivo: no pusieron objeciones a pagar tanto e, incluso, volaron hasta aquí más alemanes que en los años 2017, 2018 y 2019. La duda es si en 2023, y con la inflación galopante y la desaceleración que padece aquel país, sus ciudadanos seguirán invirtiendo en sus vacaciones o activarán el modo ahorro de sus economías particulares. La peculiaridad alemana Esos 356,7 millones de euros de gasto turístico alemán en 2022 queda lejos, no obstante, de los 620 millones de euros que se dejaron aquí los españoles. Eso sí, hay que tener en cuenta que para llegar a esa cantidad tuvieron que venir muchos paisanos nuestros: 876.808, es decir, más del doble (556.000 más, un 173% más) que alemanes. Y eso se debe a una peculiaridad que tienen los germanos: su gasto diario y medio durante sus vacaciones es muy superior al español. Cada alemán gastó en 2022 en su estancia en estas islas una media de 1.122 euros (por cierto, la mayor cantidad de los últimos años), que son muchísimos más (+58%) que los 707 euros que desembolsó un español. Mayor gasto Porque un turista procedente de Alemania gasta a diario una media de 171 euros (tampoco habían llegado, ni de lejos, a esta cifra tan alta hasta ahora), mientras que nuestros compatriotas, con un poder adquisitivo bastante inferior, no pasan de los 114 euros. Aun así, son más gastones los británicos (192 euros diarios), gracias al poderío de su libra. Pero incluso así, el coste medio de los viajes de los ingleses fue inferior (1.061 euros) en 2022, en parte debido a que sus estancias son más cortas que las de los alemanes. Italia tuvo un gasto turístico superior (420 millones de euros) al alemán gracias a que envió unos 60.000 turistas más (19%), pero el gasto medio por viaje (977 euros) y el diario (159) está por debajo del de Alemania.