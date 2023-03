Las mujeres del Bronx de la artista de Ibiza Aída Miró vuelven a Nueva York

En diciembre de 2020, en plena pandemia, la artista ibicenca Aída Miró estuvo haciendo en su estudio del Bronx una selección de retratos de mujeres del barrio y grabando entrevistas. Miró se trajo el trabajo de vuelta a Ibiza y pintó trece retratos al óleo a comienzos de 2021. Hasta ahora han estado en la isla, pero ahora han vuelto a Nueva York para una exposición que ha titulado ‘Tribute to woman & diversity’, que se inaugura el próximo jueves, 9 de marzo, en la galería BX Arts Factory del Bronx. El proyecto fue creado gracias a una beca del departamento de Cultura del Ayuntamiento del Bronx, con la organización de la citada galería, y el viaje de vuelta cuenta con el apoyo del Institut d’Estudis Baleàrics.

Este proyecto es la continuación del mural que anteriormente pintaron allí Miró y los artistas Jerom y Twoflü, en el que retrataron a tres mujeres del Bronx que representaran la diversidad. «Tras acabar el mural me di cuenta de que tres mujeres no eran suficientes para representar cuánta diversidad hay en el Bronx, por lo que presenté otra beca con el proyecto mural para retratar a tres mujeres más. La beca me fue concedida en 2020, pero debido a las circunstancias de pandemia, hubo que modificar el proyecto para adaptarlo a un formato más virtual -de hecho ya se hizo una exposición virtual con estas obras en 2021-. Realizar el mural esta vez no era posible, por lo que decidí llevarlo a cabo sobre lienzo y hacer una serie de entrevistas que se pueden ver desde cualquier lugar en Youtube», explica Miró.

Las trece mujeres a las que fotografió para pintarlas, a las que la artista llama sus «musas», fueron Iris Piñeiro, Margie Diaz, Blanka Amezkua, Laura Álvarez, Mónica Martínez, Yolanda Rodríguez, Twahira Khan, Kephere Ife, Lorine Padilla, Olga Correa, Lola Jane, Bella Souls y Gloria Zapata.

«Todas ellas son mujeres nacidas en el Bronx o que residen en el Bronx, con historias de vida muy interesantes y diversas. En las entrevistas cuentan qué les gusta del Bronx, cómo es su vida como mujeres en un lugar con tanto estigma, donde hay gente maravillosa y un gran sentido de comunidad», señala Miró.

La exposición cuenta con formatos redondos, ovalados, rectangulares y cuadrados para los retratos. «Todos tienen en común un fondo rojo como hilo conductor. Rojo representa pasión, energía, amor, acción, fuerza, seducción, intensidad, es el color de la sangre», dice la artista.

Darryl Ebanks grabó y editó las entrevistas que están colgadas también en el canal de Youtube de Bx Arts Factory. En la exposición, junto a cada pintura estará el código QR que lleva a ver la entrevista de la mujer retratada.

La muestra estará abierta hasta el 30 de marzo, pero antes, el 25, Aída Miró impartirá un taller de pintura de retrato gratuito.