Los grupos ecologistas de Ibiza quieren que se prohíban los vuelos privados

Los vuelos privados están en el punto de mira de cinco entidades ecologistas de Ibiza, que instan al Govern balear a que reclame su prohibición al Gobierno central. GEN-GOB, Amics de la Terra, Rebelión Científica, Ibiza Conciencia y Extinction Rebellion presentaron ayer su campaña ‘Prou jets privats’, para concienciar ante «el contexto climático actual» y presionar para que se tomen medidas para combatir este tipo de transporte aéreo.

La iniciativa apunta a este transporte para lograr una medida ejemplarizante porque «si se controlan las emisiones [de Co2] del lujo, la ciudadanía comenzará a tomar conciencia y será más fácil la transición de modelo económico que se necesita», apuntó Xisco Sobrado, del GEN-GOB. Además, con estos vuelos, «un pequeño porcentaje de la población contamina mucho más que el resto y crea una injusticia climática y social», según Hazel Morgan. Los «megamillonarios» que llegan a la isla favorecen la «distorsión el mercado inmobiliario, de manera que la gente trabajadora no puede tener acceso a una vivienda», añadió la presidenta de Amics de la Terra.

"Capital de la jet set"

Dado que Ibiza va camino de convertirse en «la sede mundial de la jet set», y con el crecimiento exponencial de estos vuelos en es Codolar, sus protestas pueden llegar a adquirir relieve internacional», valoró Fernando Gómez, de Rebelión Científica. «Estamos ante un problema global, pero aquí lo podemos enfocar como un microlaboratorio por el enorme contraste que hay entre esos privilegiados y la gente que, en una isla tan pequeña, está en la precariedad absoluta», apostilló Octavio Pertot, de Ibiza Conciencia.

Los ecologistas aspiran a lograr un rechazo a los jets privados como el que se logró contra las prospecciones petrolíferas

¿Y en qué va a consistir la campaña? De momento arranca con un manifiesto con el que se quiere invitar a la sociedad ibicenca a adherirse, también a empresas, apuntó Morgan. En sus perspectivas, se fijan conseguir una oposición colectiva a los vuelos privados como la que se inició hace diez años con ‘Ibiza diu no’ contra las prospecciones petrolíferas.

El texto conjunto recuerda algunos datos sobre la contaminación de los jets privados, como que dos horas de uno de estos vuelos representa dos toneladas de Co2, equivalente a la media de emisiones de cualquier español en todo un año. O que el 1% más rico es responsable de una quinta parte de todas las emisiones, el mismo porcentaje que genera el 50% más pobre de la humanidad.

Desobediencia civil

Al margen de este manifiesto, no se puede avanzar nada más concreto. «Somos un movimiento de desobediencia civil y, dada nuestra forma de actuar, no podemos decir lo que vamos a hacer», explicó Karen Killeen, de Extinction Rebellion. Ibiza Conciencia y Rebelión Científica confirmaron que sus colectivos se sumarán a este calendario de protestas, subrayando que no son violentas. En cambio, GEN y Amics de la Terra remarcaron que cada entidad tiene su manera de actuar y que la suya no contempla la desobediencia civil, aunque sí que podría participar algún asociado a título individual.

De hecho, Killeen recordó que esta campaña ya se puso en marcha con sus comparsas reivindicativas en las rúas de Carnaval o en la protesta de Extinction Rebellion en la terminal de aviación privada en noviembre. En esa ocasión, una docena de activistas desplegaron pancartas y dos de ellos, caracterizados como millonarios, derramaban sobre el resto sirope de algarroba que simulaba ser petróleo.