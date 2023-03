Familiares y dirección de Colisée piden más implicación de Salud

La dirección de Colisée Sa Residència y representantes de los familiares de los residentes se reunieron ayer por la tarde para hacer el seguimiento del plan de actuación para mejorar la calidad asistencial, y por primera vez acercaron posturas de manera significativa. Según ha explicado a Diario de Ibiza una de las familiares presentes en la reunión, ambas partes están de acuerdo en lo más esencial, que es que «la conselleria de Salud debe asumir la atención sanitaria de los residentes».

«El centro finalmente llega a las mismas conclusiones que nosotros y es que Salud debe entrar en el centro a realizar valoraciones y seguimientos de nuestros mayores. Mientras el centro no reciba la colaboración del servicio público de salud, difícilmente se va a poder avanzar porque necesitamos de manera urgente conocer el estado en que se encuentran los residentes», explica esta portavoz, quien asegura que la actuación de Salud es indispensable porque «la residencia no tiene acceso a las historias clínicas, tampoco tiene un laboratorio donde enviar las extracciones».

Sin embargo, la solución no es sencilla ya que, nuevamente, se encuentran ante el problema competencial: «Salud no entra en la residencia porque dice que es tarea de Servicios Sociales, y como el servicio social está concertado, pues que lo haga la empresa privada».

No obstante, para los familiares no hay excusa para que las administraciones se pongan de perfil: «Estamos hablando que el 80% de ellos son personas altodependientes, la mayoría con serias dificultades de movilidad. En su historial clínico muchos tienen anotada la visita a domicilio. Si vivieran en casa serían los equipos de atención primaria quienes vendrían a atenderles» explica, «pero como viven en una residencia, no viene nadie».

En busca de personal

Mientras, la direcció de Sa Residència Colisée prosigue con sus intentos de ampliar la plantilla, una intención que choca con la dificultad de encontrar gente que quiera desplazarse a Ibiza, lo que es un problema endémico en todo el sector sanitario.

«Están trayendo a gente de la península para hacer sustituciones temporales, pero es imprescindible que se estabilice la plantilla, especialmente antes de que empiece la temporada turística y sea más difícil todavía atraer personal», resume la portavoz.