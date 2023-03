‘Super Mario’, el estreno como cantante de la ibicenca Shadi

Mar Lladó Bayarri (Ibiza, 1998) se estrena como cantante y está hecha un manojo de nervios y emociones. Hoy ya está disponible en todas la plataformas su primer sencillo, ‘Super Mario’, que presenta con su nombre artístico, Shadi. Para celebrarlo la pasada medianoche, cuando estaba previsto el lanzamiento en Spotify, montó una fiesta en casa con sus amigos, con la idea de escuchar juntos esta canción de ritmo popero que invita a mover el esqueleto. «Aunque la letra habla de un desengaño amoroso, su melodía es alegre y bailable, transmite mucha energía. Creo que suena bastante a cómo soy yo», explica la ibicenca, que tiene muy claro que el estilo que le gusta y por el que quiere apostar, de momento, «es el pop».

El primer single de Shadi está mezclado y masterizado por Manuel Bartoll. De la producción se ha encargado Bajocero X, un artista que triunfa en TikTok con sus versiones de grandes clásicos de la música en español y que el pasado noviembre sacó su primer EP, ‘Acelera’. Daniel López, que es su nombre de pila, es un viejo conocido de Mar Lladó, que contactó con él a través de Instagram para que le diera algunas lecciones de producción musical. De esta forma se fue fraguando el proyecto de ‘Super Mario’, que nació el verano pasado y que ha tenido muchas versiones, «las primeras más oscuras», hasta convertirse en un pegadizo sencillo de desamor en el que una de las protagonistas juega con los sentimientos de la otra como si jugara al popular videojuego de Nintendo. La letra de ‘Super Mario’ la ha escrito Shadi inspirándose en su experiencias personales.

De afición a profesión

Hasta hace poco, la música y cantar para Shadi eran solo un hobby. Desde que se trasladó a vivir a Madrid, se ha dedicado a hacer covers para subirlas a las redes sociales. Comprobar la respuesta tan positiva de sus seguidores la ha animado mucho y le ha hecho pensar que de lo que era una afición podía hacer una carrera. Su hermano mediano, el cantante y actor Julián Lladó, que le inculcó el amor por la música, es su principal referente.

«Cuando me planteé dedicarme en serio a esto decidí que primero quería formarme bien y saber cómo funciona esta industria porque lo único que había hecho de pequeña era estudiar unos años de piano en el Conservatorio de Ibiza. Por eso me matriculé en Musicología y estoy haciendo la diplomatura de Producción musical», señala.

Shadi tiene muchos referentes musicales. «Todas son mujeres», la principal, Taylor Swift. También le han inspirado mucho la estética y las historias que toca en sus canciones la cantante y compositora norteamericana Fletcher, una artista comprometida con la comunidad LGTBIQ+, como lo está también Shadi. «Mi música no está hecha para un público concreto, pero me interesa hacer temas de chicas que cantan a chicas, contribuir a normalizar este tipo de situación, me siento con esa responsabilidad como miembro del colectivo LGTBIQ+. Yo siendo adolescente las únicas referencias que tuve en este sentido eran de artistas americanas», cuenta la ibicenca. Dentro del panorama musical español, Shadi escucha mucho a Natalia Lacunza y a Lola Índigo.

La meta

Para Shadi su sueño es cantar y que la gente la escuche, porque el éxito, dice «es muy relativo», para unos está en «lograr llenar un estadio», para ella, en este momento, reside en conseguir un concierto en un local y poder cantar en directo.

Si no logra labrarse una carrera como cantante, la música también es su plan B, en ese caso, como «productora o técnica de sonido».

De momento, lo que está haciendo Shadi es aprovechar la inspiración y la energía que le surgen a borbotones para crear nuevos temas. «La próxima semana empezaré a trabajar en un nuevo sencillo del que ya tengo más o menos clara la letra», anuncia.

No es extraño que a esta joven ibicenca le haya dado por un oficio artístico. En su familia sobra el arte, porque no solo tiene un hermano actor, sino que su madre es la diseñadora de moda Piluca Bayarri, una de las firmas más consagradas de Adlib Moda Ibiza. Aunque Shadi no se ha decantado por la profesión de su madre, la lleva en la sangre y desde que tiene tres años los backstage de las pasarelas son un escenario habitual en su vida. Siempre que puede, ayuda a su progenitora en los desfiles. Lo hará la semana próxima, cuando viajará a Ibiza para echarle una mano en la pasarela ‘Contra el cáncer nos mojamos todos’.