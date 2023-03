El retraso en la subida de la tarifa de los taxis de Ibiza provoca la pérdida de festivos

Más de la mitad de los taxis de Ibiza, aquellos cuyo taxímetro es de la marca Taxitronic, facturaron el miércoles, día no laboral, sus viajes como cualquier otro día de la semana sin aplicar el 22% más que corresponde en festivo, domingo u horario nocturno. La causa: el retraso del Consell en aprobar la subida de la tarifa, inicialmente pactada con el sector, del 6,4%, para actualizar los taxímetros.

El presidente de la Federación Insular del Taxi de Ibiza, Antoni Riera, sostiene que los taxistas están «molestos» por esta situación y advierte de las consecuencias para el sector si en Semana Santa, que está a la vuelta de la esquina, no se han podido programar todavía los festivos en los taxímetros. «Si todavía no está, ya picará», subraya.

El taxímetro de Taxitronic, mayoritario en la isla, está programado de enero a enero del año siguiente. Así, el día de Reyes fue el último festivo reconocido por el sistema. Las marcas Nitax y Hale van más allá de este plazo, por lo que, en ambos casos, los taxímetros sí reconocían el miércoles, Dia de les Illes Balears, como festivo. Los taxistas no pueden reprogramarlo manualmente.

El coste de ir dos veces al taller

El Consell de Ibiza afirma, a través de una portavoz, que los festivos «se pueden programar en el taxímetro independientemente» de que aún no se haya aprobado la nueva tarifa. Sin embargo, acto seguido, la misma fuente reconoce que el vicepresidente segundo, Javier Torres, acordó con los taxistas que se haría a la vez para evitar que los taxistas tengan que acudir dos veces al taller a programar el taxímetro, con el consiguiente coste económico que ello supone. El presidente de la Fitie apunta, en este sentido, que cada vez que el taller programa el taxímetro cuesta entre 80 y 100 euros.

Por ello, los taxistas están esperando a que el Consell dé el visto bueno a la nueva la tarifa para llevar los vehículos al taller y reprogramar los taxímetros con el coste del servicio actualizado y los festivos de este año a la vez. Además, pese a que el Consell diga que los taxistas podrían ya programar los festivos, las fuentes consultadas del sector apuntan que no se puede hacer hasta que el Consell comunique oficialmente a los talleres los días festivos fijados. Al margen de las fiestas nacionales y autonómicas, se ha propuesto que, este año, los días 5 y 24 de agosto también sean festivos para todos los taxis de la isla, pero todavía no se ha formalizado.

El presidente de la Fitie recuerda que el Consell se había comprometido a tener en enero el estudio económico que confirme que la subida pactada se ajuste a la realidad. «Van al ritmo que quieren, pasan la pelota al técnico e inauguran autobuses en vez de hacer lo que deberían con el taxi», lamenta Riera. Por su parte, el Consell se limita a decir, a través de la portavoz, que aún «se está valorando el estudio presentado por el sector para aumentar las tarifas» y que «el objetivo» ahora es que «sea antes de Semana Santa».

Nueva tarifa a partir de mayo

El Consell Sectorial de Movilidad, formado por la institución insular, los ayuntamientos, la Fitie y la patronal CAEB, acordó que la subida de la tarifa se aplicaría a partir del 1 de mayo, pero los taxímetros se programarían antes para evitar lo que ha sucedido ahora, con la pérdida del festivo del 1 de marzo. «Instamos al Consell a que apruebe urgentemente la tarifa para que no nos pase lo mismo en Semana Santa», afirma Riera.

El pasado verano se aprobó una subida del 3,4% de la tarifa, que no se actualizaba desde 2014, a través del decreto con la nueva orden insular de carga aprobado por el Govern y que habilitaba, a partir de ahora, al Consell para acordar el incremento de precios. Esta subida, que la propia institución reconocía que era insuficiente, se correspondía con el estudio económico que presentaron los taxistas en 2020 y que, con la subida del carburante posterior, quedó muy desfasada.

La Fitie se teme que se está «alargando» para «no aprobarlo»

El presidente de la Federación Insular del Taxi de Ibiza (Fitie), Antoni Riera, se teme que «las excusas» que está dando el Consell para demorar la subida de la tarifa responden a que no quiere aprobarla. «Creo que no quieren hacer nada y esperan a que lleguen las elecciones para que ya no sea asunto suyo. Lo están alargando. Podría haber sido antes de enero. A lo mejor es por dejadez y al final lo harán, pero empiezo a pensar mal», subraya Riera, al tiempo que destaca que ya advirtió al Consell de que llegaba el 1 de marzo y seguían sin actualizar el taxímetro.