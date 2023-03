Pedro Fernández Román, responsable del servicio de Medicina Interna del Hospital Can Misses, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad a la población de Ibiza después de que el miércoles se diera a conocer un caso confirmado de dengue. Concretamente, este mes de febrero Alemania ha comunicado dos casos de dengue (uno confirmado y otro probable), junto con cuatro casos compatibles con vínculos epidemiológicos, en residentes en Alemania con antecedente de viaje a Ibiza durante el periodo de incubación. Al parecer el caso índice (el primer caso) podría ser procedente de México.

En una rueda de prensa ayer en el centro hospitalario, el doctor Fernández aseguró que no hay motivos para la alarma: «Ahora mismo el mensaje tiene que ser de tranquilidad. Esto ocurrió en agosto, estamos ya en marzo y desde entonces aquí no ha habido una incidencia, que conozcamos, de esta infección». Añadió que permanecerán atentos a la aparición de síntomas, aunque «en principio no hay ninguna alerta sanitaria por la que tengamos que estar preocupados». Sobre el dengue, el doctor señaló que «se trata de una infección por un flavivirus» y que se transmite a través de los mosquitos: «Aquí, fundamentalmente, por el mosquito tigre. Si pica durante la fase activa de la infección, transmite la enfermedad a otra persona al picarla». El periodo de incubación es de tres a siete días y posteriormente aparece «una fiebre importante, con dolores musculares». De todos modos, Fernández matizó que se trata de una afección «autolimitada»: «Tampoco es una afección muy importante. Recordemos que es algo endémico en el sur de Norteamérica, en toda América del Sur y también en África. La población de infectados a nivel mundial es enorme; aquí ya hemos tenido en ocasiones algunos casos que han venido procedentes de otros países y se han tratado con total normalidad». En este sentido, el doctor detalló que él mismo, a lo largo del tiempo, ha tratado en la isla dos casos detectados de dengue, siendo el último de ellos hace ya «más de diez años». De hecho, indicó que históricamente se han dado algunos casos -aunque pocos- en la isla. Sobre una posible transmisión dentro de Ibiza, aclaró: «Es muy complicado afirmarlo, porque el mosquito tigre no es el más eficaz transmisor de esta infección, sino el Aedes aegypti, que, aquí, afortunadamente, no lo tenemos». «Aquí ha habido muy poquitos casos y son importados», reiteró.

«Se nos ha notificado que ha habido un caso positivo, comunicado desde Alemania, que tuvo lugar en agosto del año pasado; y parece ser que hay un caso índice, que se ha investigado, de procedencia mexicana», recordaba ayer sobre la información difundida este miércoles.

Pocos casos graves

También apuntó que aunque puede haber afectaciones muy graves, se trata de casos «muy limitados» y que se producen cuando hay reinfecciones [algo muy poco probable en España], lo que puede producir un «shock hemorrágico». Pedro Fernández también explicó que las pruebas para detectar el dengue se deben enviar a la capital: «Las pruebas se pueden pedir. Se mandan a Majadahonda. No se hacen aquí porque no tenemos un laboratorio destinado a este fin, pero se mandan a Madrid y nos las dan rápidamente». En el dengue también hay casos asintomáticos o de muy poca intensidad. Sobre los síntomas, el responsable de Medicina Interna de Can Misses detalló que esta enfermedad puede variar mucho en cada paciente. El problema fundamental es la bajada de plaquetas: «Las plaquetas permiten la coagulación de la sangre. Cuando esta infección afecta a las plaquetas, es muy importante no dar antiinflamatorios no esteroideos, como las aspirinas o los ibuprofenos, porque pueden agravar esa pérdida de plaquetas y generar problemas de coagulación y trombosis». Por otro lado, cabe destacar que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó ayer que desde el Ministerio de Sanidad se está «monitorizando» la situación de riesgo de dengue en Ibiza tras detectarse posibles casos, uno de ellos confirmado.

La lección del covid

«Estamos monitorizando la situación, como hacemos siempre», afirmó la ministra, al tiempo que destacó que «si la pandemia [de covid-19] nos ha enseñado algo es (...) la importancia de la vigilancia en salud pública, monitorizar, coordinar y anticiparnos; y en ello estamos trabajando conjuntamente desde el CAE y el Ministerio de Sanidad con todas las redes de vigilancia de nuestro país». Según el Ministerio de Sanidad, la infección es asintomática entre el 40% y 80% de los casos y no hay un tratamiento específico. Desde 2021 hay una vacuna aprobada, pero solo para utilizarse en zonas endémicas. Algunas vías menos frecuentes de transmisión son la transfusión, el trasplante, pinchazo o contacto de mucosas con material infectado y vía vertical, o incluso la transmisión sexual.