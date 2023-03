Trabajadores en Ibiza: «El lunes no sentía los dedos de las manos ni los de los pies»

«Esto protege las manos, pero no del frío. La goma te da más frío todavía» lamenta Cobai mientras coloca baldosas de hormigón sobre la acera de la avenida Isidor Macabich de Vila. Tras la jornada de bajas temperatura del lunes, con entre 1 y 4 grados centígrados en las Pitiusas, ayer los termómetros remontaron ligeramente. Llegaron a marcar los 10 grados e incluso se pudo ver el sol. A pesar de ello, el viento del norte, con rachas que alcanzaron los 45 km/h, intensificaron la sensación de frío de los trabajadores que tenían que desempeñar sus tareas a la intemperie.

En pleno temporal es un desafío trabajar todo el día en la calle, pero para el desempeño de algunas profesiones no hay más remedio que envolverse en prendas de abrigo y afrontar la jornada como se pueda.

Para Cobai y Abdul es un día de intentar trabajar con más ganas y más rápido. «Al menos así entras en calor», explica Abdul con una sonrisa en la cara y una pila de baldosas a su lado que va disponiendo en vertical sobre el bordillo.

Cerca de ellos, Mussa sujeta un metro y tiralíneas de una acera a otra para que todo esté bien nivelado en la avenida. «Ayer [por el lunes] fue peor», comenta, «con la lluvia durante toda la mañana no se podía trabajar». Su trabajo implica también el uso de maquinaria, ya que, según Mussa, eso le permite librarse algo del impacto de la lluvia y de las bajas temperaturas, pero el frío es implacable, incluso sobre la cabina de una apisonadora.

Lo peor es estar parado

«Horroroso», califica el primer día de la borrasca ‘Juliette’ una controladora de la zona azul de estacionamiento. «Como no paró de llover hasta pasadas las 13 horas tuve que estar resguardada mucho tiempo en la zona del Mercat Nou. Los dedos de las manos y los de los pies ni los sentía», describe esta trabajadora sus sensaciones entre revisión y revisión de matrícula.

Su labor depende mucho de la meteorología, si llueve no se puede hacer el trabajo de control con normalidad, «pero, cuando además hace frío, esto no está pagado. Lo peor, sin duda, es estar parado», afirma.

Abrigada hasta la nariz, cuenta que el lunes pagó la novatada. «Con el día que hacía, yo llevaba una capa fina en el cuello, así que hoy mejor tapadita hasta las orejas», cuenta mientras muestra la braga de cuello que le cubre toda la parte inferior de la cara y le sube por detrás hasta la coronilla.

El tema de las manos es más complicado. «Llevo guantes, pero siempre tengo que llevar una mano descubierta, porque gato con guantes no caza», dice con la PDA en la mano con la que los controladores revisan las matrículas.

Guantes indispensables

Por la calle un barrendero del servicio de limpieza de Vila avanza con su carrito. Para, coge cepillo y cubo, recoge del suelo unos papeles y unas hojas y sigue. «Trabajar con frío no es nada agradable, pero al menos aquí no nevó como en Sant Joan». Desde luego el que no se consuela es porque no quiere.

Para afrontar el frío muestra sus guantes. «Estos abrigan mucho y no paso nada de frío. Los compro yo», explica, ya que cuenta que la empresa les ofrece para desempeñar el trabajo unos guantes de plástico, que le resultan más incómodos y, aunque protegen las manos, no abrigan.

Trabajar tanto con lluvia como después de que llueva dice que es lo más complicado. Aunque la lluvia limpia las calles, provoca que los plásticos o las hojas sean más difíciles de recoger y genera barro en algunas zonas. «Pero no se puede parar, la gente ensucia y hay que seguir limpiando».

Mohamed va de obra en obra estos días. La del lunes fue una en interior, lo cual agradece. Cuenta que muchos colegas de profesión ese mismo día no pudieron trabajar por el mal tiempo. «Hoy mira, hasta tenemos sol», celebra dejando que sus rayos le iluminen la cara. «Los guantes no protegen mucho del frío, pero con la mano desnuda sería imposible trabajar». Con martillo y cincel ha dedicado buena parte de la mañana a liberar las bisagras de la vieja puerta para poder instalar la nueva. «Picar piedra sí que te calienta bien», explica con una carcajada.

En estas jornadas con tanto frío dice que lo peor es empezar. «Pero una vez que estás trabajando se te olvida», afirma´.