El mantra del Govern de Francina Armengol cuando se le pregunta por las carencias de la sanidad en Ibiza y Formentera. Los consellers y la presidenta se limitan a responder que todo funciona bien y que los pacientes pitiusos reciben la misma atención que los de Mallorca. Que repitan una y otra vez que no pasa nada no sirve para ocultar la evidencia. En el hospital ibicenco faltan al menos 33 especialistas para completar la plantilla. Los servicios más golpeados por la falta alarmante de profesionales son Anestesia, Oncología, Traumatología y Cardiología. Negar tozudamente la realidad no la cambia.

Que Dessiré Ruiz no forme parte de la lista del PSOE en Vila. Aunque repiten prácticamente todos los actuales concejales (excepto Elena López que va al Consell), la exedil de Comercio y Turismo no forma parte de los 13 nombres. Desde que el alcalde, Rafa Ruiz, la desautorizó en un pleno por las críticas de los comerciantes de Macabich por su trato, estaba cantado que la socialista no iba a seguir.