Santa Eulària prevé licitar la segunda fase del Palacio de Congresos de Ibiza el próximo verano

Si su planificación se cumple, el Ayuntamiento de Santa Eulària prevé empezar las obras de la segunda fase del Palacio de Congresos antes de lo que se podía esperar. La alcaldesa, Carmen Ferrer, no quiere dejar escapar esta oportunidad y está acelerando al máximo el proceso para la obtención de las ayudas de la Unión Europea. Así, y si todo marcha según lo previsto, la intención del Consistorio es que se pueda completar toda la tramitación que hace falta lo más rápido posible «para así poder licitar las obras un poco antes del verano o durante esa estación». De esa manera, los trabajos de construcción se podrían «iniciar acabada la temporada, si todo va de la mejor manera posible», o, como siempre surgen imponderables, «en los primeros meses de 2024 como muy tarde», según explica un portavoz municipal a este diario.

La segunda fase del Palacio de Congresos recibió el impulso definitivo durante la pasada feria turística de Madrid (Fitur), concretamente el 19 de enero, cuando la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, anunció en el estand de Ibiza que su Ejecutivo apoyaba el proyecto que el Consistorio y el Consell (al menos en esta etapa con Vicent Marí al frente) intentan sacar adelante desde hace dos décadas. Su precio, 21 millones de euros (más IVA), de los que el Govern aporta la mitad (ocho millones proceden de fondos europeos), el Ayuntamiento cinco millones y la institución insular ibicenca otros cinco millones de euros. La cantidad que desembolsará el Govern procede de los 245 millones de euros de Fondos Europeos que el Ministerio de Turismo ha asignado a esta Comunitat Autònoma.

Fichas del proyecto

Mes y medio después, Santa Eulària está en pleno proceso de elaboración de «las fichas del proyecto que se tienen que presentar para que la obra se pueda acoger a los fondos europeos». Es uno de los requisitos puestos por el Govern balear para acceder a ellos. ¿Y qué son esas fichas del proyecto? Pues, según explican desde el Ayuntamiento, es «el papeleo que exigen para poder optar a la financiación», desde definir «algunos aspectos básicos del proyecto a justificar por qué se ajustan a las líneas de financiación a las que se aspira». Esas líneas deben adaptarse a los «Planes de Sostenibilidad Turística en Destino dentro de la categoría de Destino Turístico de Sol y Playa, subcategoría Destino de Sol y Playa Muy Internacionalizado».

Los proyectos «deben cumplir con cuatro ejes y se debe destinar un mínimo del 10% de la financiación a cada uno de ellos»

Los proyectos, detalla el portavoz del Ayuntamiento, «deben cumplir con cuatro ejes y se debe destinar un mínimo del 10% de la financiación a cada uno de ellos». Lo que en estos momentos hace el Consistorio es «definir qué partes del proyecto actúan en cada uno de los ejes, dar una justificación y que quede claro que cumplen con lo necesario para poder recibir los fondos». Esos ejes son «competitividad, transición verde y sostenible, transición digital y eficiencia energética». No hay fecha de entrega, pero en Santa Eulària corre prisa: «La idea es no tardar mucho», sobre todo si se quiere licitar antes del verano. No queda mucho, menos de cuatro meses.

Cero emisiones

Armengol ya destacó en la presentación que el proyecto original ha sido modificado para que sea «sostenible», de manera que su gestión energética tenga una «emisión cero» de gases de efecto invernadero. Precisamente, Carmen Ferrer valoró en Fitur el «esfuerzo» realizado por los arquitectos encargados de su diseño, Jesús Ulargui y Eduardo Pesquera, «para actualizarlo» a las exigencias medioambientales. Del original, donde había «una sala diáfana de 2.600 metros cuadrados», se pasa ahora a un espacio que además puede transformarse en un auditorio para 1.000 personas. Puede tener hasta siete salas diferenciadas, es avanzado tecnológicamente y «sensible con el entorno», y su consumo energético «será cero», según Ferrer. «Mantiene el equilibrio con el exterior y tendrá luz natural», añadió.

La gran sala polivalente se puede usar de forma conjunta o parcelarse en hasta 10 salas pequeñas de entre 125 y 150 metros cuadrados

Adaptado a las necesidades actuales del sector, permitirá «disponer de una diversificación de usos». Así, la gran sala polivalente se puede usar de forma conjunta o parcelarse en hasta 10 salas pequeñas de entre 125 y 150 metros cuadrados. Tendrá, además, dos graderíos retráctiles que permiten conseguir hasta 1.000 butacas en dos niveles de altura. Contará con un centenar de plazas de estacionamiento y con rampas de acceso directo desde el exterior para que sea una instalación más accesible. Para cumplir parte de ese objetivo de cero emisiones, dispondrá de casi 400 metros cuadrados de placas solares para autoconsumo y sistemas de consumo y gestión de aguas que lo harán más eficiente.