Mari, de Ibiza, e Inocencio, nacido en Valladolid y residente en Valencia, han demostrado que el resabido dicho es cierto: el amor no tiene edad. La pareja, de 92 y 86 años respectivamente, concursante del programa 'First Dates' de Cuatro, se ha enamorado de un 'flechazo' ante las cámaras de televisión.

La ibicenca, durante su presentación, ha manifestado que "no ve lejano un nuevo amor tras 18 años de su divorcio, a pesar de recordar su matrimonio como algo inolvidable y maravilloso".

Ante los ojos atónitos de los productores del programa, Mari e Inocencio, nada más verse, ya se habían hechizado mutuamente. "Yo no me merezco tanto", ha expresado él al momento de ver a Mari. El vallisoletano, viudo desde hace cinco años, es el participante más mayor que tenido el programa de Carlos Sobera hasta el momento. A pesar de la edad, se ha presentado con gran vitalidad como "un tipo que no pierde la sonrisa, alegre y cantarín".

El flechazo de Inocencio y Mari a sus 92 y 86 años, respectivamente: "Con fundirnos en un abrazo podemos ser felices los años que nos queden de vida" ❤ https://t.co/SSyRfnpNcS pic.twitter.com/Tpcj0GoHXy — Cuatro (@cuatro) 22 de febrero de 2023

Un amor a distancia

A lo largo de la cita, Inocencio ya expresaba sus preocupaciones por mantener una relación a distancia entre Ibiza y Valencia. La ibicenca, por su parte, decidió quitarle hierro al asunto e invitar a la isla a su nuevo pretendiente "cuando quisiese", tras confesar que se "había enamorado del hombre del sombrero", refiriéndose al atuendo con el Inocencio había aparecido en la cita.

"Andando me voy yo a Ibiza sólo por verte", le ha asegurado él. La pareja, que a la pregunta habitual formulada por parte de los conductores del programa sobre si tendrían una segunda cita han contestado un rotundo sí, ha triunfado en redes sociales.

"Qué majos esta pareja. ¿Dónde hay que firmar para llegar así de lúcidos y estupendos?", comentaba un usuario de Twitter. Mari e Inocencio cerraban su cena afirmando que "con fundirse en un abrazo" podrían "ser felices" lo que les queda de vida.