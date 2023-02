⚠ [AVISO 27/02] Ruta 📍 #Ibiza <> #Formentera:



🌧 Por causas meteorológicas, se cancelan las siguientes salidas previstas para hoy 27/02 del

🛳️ 'ferry Posidonia'.



IBZ - FOR 🕦 17 h

FOR - IBZ 🕜 18.30 h

IBZ - FOR 🕦 20.30 h

FOR - IBZ 🕜 22 h



🙏 Lamentamos las molestias.