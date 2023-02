El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha exigido este lunes al Ministerio del Interior y al Govern que se comprometan a desbloquear la construcción de las viviendas previstas en el solar ubicado junto a la comisaría.

Desde la institución han exigido que Ministerio y Govern "dejen de pedir la firma de un protocolo que no sirve para nada". Marí ha reiterado que es "necesario" firmar un convenio a tres bandas que fije las obligaciones de las administraciones implicadas y ha considerado que un protocolo "no es más que un documento de intenciones políticas por el cual, quien lo firma, no adquiere ningún compromiso legal".

"No es más que una intención que después puede o no cumplirse. Lo que queremos son hechos", ha dicho. Según ha añadido, el Consell "no puede conformarse" con este protocolo cuando hay partes que no están dispuestas a cumplirlo, asegurando que Gobierno y Govern "han intentado en diversas ocasiones culpar al Consell, cuando el protocolo era bien claro: el Ministerio cede el solar, el Govern construye con cargo a sus presupuestos y el Consell adquiere pisos construidos para sus servicios sociales en función de su posibilidad presupuestaria.

Marí ha lamentado que el conseller de Vivienda, Josep Marí, "no haya hecho nada con este protocolo, nos haya exigido lo que no nos corresponde, lo haya dejado caducar y ahora pretenda que volvamos a caer en el mismo error al que nos quiere arrastrar por su incapacidad política".

El presidente ha exigido una reunión con las partes implicadas y ha criticado que se está dejando perder una oportunidad para dotar la isla de una plantilla estable de funcionarios del Estado por la "incompetencia del conseller"

"Para hacer anuncios vacíos, fotos y firmas sobre papel mojado, que no nos llamen", ha concluido.