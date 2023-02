Por reformar y sin ascensor, los pisos que podría avalar el Govern

Hasta 270.151 euros. Es el coste máximo que debe tener una vivienda para que el Govern balear, a través de la conselleria de Vivienda, avale hasta el 20% a quienes compren su primer piso o casa. Una opción que, tras visitar los dos principales portales inmobiliarios, en Formentera es imposible, ya que no hay nada por menos de ese precio. En Eivissa hay más de un centenar, aunque pequeños, que necesitan reforma o sin ascensor.

Viviendas por debajo de los 270.000 euros. Pisos que entrarían en el programa de aval hipotecario del Govern balear. 1 El piso más barato en venta, en Sant Antoni. 2 El «amplio y luminoso estudio» de 33 metros. 3 La terraza del piso más grande por debajo de 270.000 euros. 4 El piso rebajado de 104 metros en Sant Antoni. 5 Terraza de la vivienda más económica en Vila. 6 El local comercial con proyecto para un dúplex en la Marina. 7 El piso de más metros en Vila por debajo del tope del Govern. 8 Uno de los estudios de Cala Vedella. F

Pequeñas (las hay que no alcanzan ni los 35 metros), que necesitan una reforma (y no pequeña) o que están en terceros o cuartos pisos sin ascensor. Así son, en general, las viviendas que aparecen en los dos principales portales inmobiliarios y cuyo precio no supera los 270.151 euros, el máximo establecido por el Govern balear para avalar hasta el 20% del valor del inmueble. Un programa al que pueden acceder quienes adquieran su primera vivienda y cuya renta anual no supere los 57.117 euros si se trata de una persona, o los 64.257 si son dos o más.

Ahora mismo, el piso más barato en venta (que incluye fotos y que es reciente o está actualizado) está en la calle Vara de Rey, en Sant Antoni, y por él piden 152.700 euros. Tiene 49 metros cuadrados, dos habitaciones, pero es un cuarto piso sin ascensor y, además, sólo hay que ver las fotos para deducir que al coste del piso en sí hay que sumar un buen pico para la reforma de, al menos, la cocina.

Muy cerquita está el segundo más económico, en la calle Madrid de la misma localidad. Cuesta 155.000 euros y es más pequeño: 33 metros cuadrados. «Amplio y luminoso estudio», define la vivienda el vendedor, que destaca que es «ideal para personas solas» o para invertir «vista la alta demanda y la poca oferta de alquileres al día de hoy en la isla». Está, además, a medio reformar, matiza.

Quien quiera comprar en el municipio de Ibiza no encontrará nada por debajo de los 200.000 euros. El más económico se encuentra en ses Figueretes y se vende por algo más de 204.000 euros (hasta hace poco costaba 218.000). Tiene 60 metros, una habitación y se encuentra «a 30 metros del mar». El segundo más barato en Vila (210.000 euros) se encuentra en la calle de la Mare de Déu, en el barrio de la Marina. Se trata de una planta baja de 40 metros «con posibilidad de construir una planta más encima, desde la que se verá el mar desde su azotea, con proyecto ya realizado», indica el anunciante, que señala que en estos momentos el espacio funciona como local comercial.

Filtrando la búsqueda por los más espaciosos gana, por goleada, un ático de 130 metros construidos ubicado en Cala de Bou. Tiene dos habitaciones «dobles», vistas al mar y es un tercer piso sin ascensor. El segundo más grande (104 metros) se ajusta al tope del Govern porque en las últimas semanas lo han rebajado un 7%: de 275.000 a 255.000 euros. Está en Sant Antoni, zona que concentra la inmensa mayoría de las viviendas que aparecen en los portales, en la calle Bartomeu Vicent Ramon. Cuenta con tres habitaciones y está «a dos minutos de la puesta de sol», aunque, como indica el anunciante en mayúsculas, necesita una reforma.

El más espacio que se encuentra en el municipio de Ibiza roza el precio máximo marcado por el Govern, ya que el precio de venta es de 270.000 euros, aunque el vendedor ofrece la posibilidad de proponer otro precio. Se encuentra en la calle Vicent Serra i Orvay, tiene 90 metros, tres habitaciones y está « totalmente equipado y listo para vivir».

En el listado de pisos en venta llaman la atención las fotos de bonitos jardines con piscinas. Entre el centenar de viviendas hay decenas de pequeños estudios ubicados en Cala Vedella. Todos ellos rondan los 200.000 euros y cuentan con una habitación y entre 35 y 55 metros, según indican las descripciones. Tienen «cocinita», como detalla uno de los vendedores. Eso sí, casi todos cuentan con vistas al mar.