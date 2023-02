La solidaridad con Ucrania no se apaga

Cerca de 150 personas se congregaron este viernes en la iglesia del Puig de Missa de Santa Eulària para dar su apoyo a Ucrania y demostrar, el día en que se cumplía un año de la invasión de Putin, que el paso del tiempo no ha hecho que esta injusticia caiga en el olvido. Ucranianos residentes en la isla y también varios ibicencos salieron en procesión (a partir de las 20.15 horas) desde la Capilla de Lourdes portando velas y banderas ucranianas, mientras el obispo de las Pitiusas, Vicente Ribas, y Dmytro Kyiashko (cura de la Iglesia ucraniana grecocatólica de Ibiza) rezaban en castellano y en ucraniano, respectivamente. Una vez llegados al Puig de Missa, se llevó a cabo una oración para pedir el fin de esta guerra.

El dolor se dejaba ver en las caras de los ucranianos presentes en esta cita, aunque coincidían en apuntar que se sienten apoyados y se mostraron agradecidos por una ola de solidaridad que se despertó hace un año por parte del mundo occidental y que no ha cesado. Mariya Boychuk, madre ucraniana residente en Ibiza desde hace 20 años, acudió ayer a la oración con su hija Veronica, de 13 años, con quien portaba, junto con otras personas, una gran bandera de su país desplegada al inicio de la marcha. «Tengo una hermana que vive en Kiev. Puedo ir hablando con ella y lo que me cuenta es que la situación no cambia. Su marido y su yerno están en combate. Después de la invasión, ella vino a Ibiza y estuvo aquí cuatro meses, pero volvió a su país», explica esta madre. Y es que hay quien opta por regresar con tal de poder estar más cerca de sus familiares. Mariya Boychuk señaló que sí que notan el apoyo por parte de Europa y que ella acude regularmente a las misas por Ucrania que se celebran los domingos en Santa Eulària, algo que, cuenta, ayuda a apoyarse entre todos. La marcha de ayer la encabezaron tres jóvenes. Dos de ellos, Ivan Danyshenko e Ivan Rizun, portaban banderas ucranianas. Justo antes de iniciar el recorrido, Danyshenko (de 27 años), que vive en la isla desde 2004, explicaba: «Lo que nos dicen nuestros familiares es que escuchan alarmas y que lanzan misiles. Tengo amigos en la guerra y dos compañeros han muerto. La mujer de uno de ellos se ha quedado sola con un niño y está embarazada». Una dura situación que lamentablemente viven o entienden gran parte de sus compatriotas. Preguntado sobre si esta invasión ha caído en el olvido, Danyshenko afirma que la «solidaridad incluso ha aumentado»: «Nos ayudan muchos países». Ivan Rizun (de 22 años), por su parte, llegó a España poco antes de la invasión y su padre está en la guerra. Motivos, todos ellos, para recordar en las calles de la Villa del Río que el apoyo al pueblo ucraniano no cesa.

Ya en el Puig de Missa, el cura Dmytro Kyiashko no titubeó en su mensaje: «Ucrania ha sufrido. Hay ciudades destruidas, miles de muertos y millones de refugiados. Esta es la verdadera cara de Rusia: la muerte, la destrucción y el dolor que ha traído a nuestra tierra. Pero a pesar de todo, Ucrania sigue viva y luchando. Estamos seguros de que ganaremos». Dirigiéndose a los allí presentes, también tuvo palabras de agradecimiento por la cara B de esta invasión: «Hace exactamente un año, muchos de ustedes estaban con nosotros en la Capilla de Lourdes. Desde ese día han estado con nosotros. Constantemente sentimos su ayuda y su apoyo. Hoy, en nombre de todos los ucranianos, quiero expresarles mi más profundo agradecimiento». Por su parte, el obispo Vicente Prats destacó: «La gente del pueblo no quiere guerras, sino una vida tranquila y en paz». «Lo que podemos hacer nosotros ahora es mostrar toda nuestra ayuda, solidaridad y también nuestra oración», añadió. Estuvieron presentes la alcaldesa Carmen Ferrer y el teniente de alcalde Miguel Tur.