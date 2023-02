llama la atención

La indignación de los pacientes de cáncer por la precariedad del servicio de Oncología en Can Misses, que sigue bajo mínimos. El parche de los especialistas que se desplazan desde Mallorca no es suficiente para llegar a todos los enfermos de Ibiza. Y cualquier imprevisto puede dejar el servicio sin médicos. Así se pudo comprobar el miércoles, cuando la espesa niebla que cubría el aeropuerto de Son Sant Joan impidió al oncólogo viajar desde Mallorca. Aunque pasó consulta de forma telemática, eso no puede suplir la atención personalizada que demanda un paciente oncológico. La asociación Apaac denuncia que hay días sin ningún oncólogo en el servicio y que algunos afectados han sido vistos ya por diez oncólogos diferentes en un año. La situación, como recordó Carlos Rodríguez, jefe del servicio, es crítica.

La magnífica preparación de los bomberos del Grupo de Rescate Vertical de Ibiza. El equipo lleva a cabo entrenamiento ante las emergencias dos veces por mes para estar siempre a punto.