Enfortim el projecte per a les pròximes eleccions amb l'objectiu de continuar millorant la ciutat.



És un plaer comptar com a número 3 amb @EstelaTerrer, infermera d'atenció primària des de fa 20 anys i impulsora de projectes com les rutes saludables.



Gràcies per implicar-te😘 pic.twitter.com/FtnlPbv0To