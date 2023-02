Los animalistas piden explicaciones por el traslado de perros a Mallorca

El pleno del Ayuntamiento de Santa Eulària vivió ayer algunos momentos de tensión por las intervenciones de algunas animalistas, que protestaban por el traslado de perros a Mallorca después de que el Ayuntamiento detectara deficiencias en Can Dog , el centro de acogida adjudicatario del servicio. Estas activistas también insistieron en que llevaban tiempo advirtiendo de que Can Dog no cumplía con las condiciones adecuadas.

El PSOE de Santa Eulària también pidió la dimisión de la concejala de Medio Ambiente, Mónica Madrid, a la que acusó de ocultar información sobre las deficiencias de Can Dog en el pleno municipal de enero. Aquel día, los socialistas presentaron una moción de control a raíz de las quejas que habían recibido por parte de colectivos animalistas. Por su parte, Madrid recordó que, en ese momento, respondió a la cuestión precisa que requería el PSOE, que hacía referencia solo a los perros del servicio de acogida municipal. Además, señaló que entonces no podía aportar más información porque existía un expediente de investigación abierto a Can Dog, a raíz de las irregularidades detectadas. La concejala insistió en que se ha rescindido el contrato cuando lo ha permitido la burocracia y que se trabaja en solucionar el servicio con una nueva licitación.