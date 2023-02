Protesta de los animalistas en Santa Eulària por el traslado de perros a Mallorca

Cerca de 40 personas de asociaciones animalistas y voluntarios de Can Dog, la empresa a la que Santa Eulària rescindió el contrato del servicio de recogida de animales, se han concentrado esta mañana en el Ayuntamiento de Santa Eulària y han asistido al pleno municipal para pedir explicaciones por el traslado de los perros a Mallorca.

Han explicado que desde el principio avisaron de que Can Dog no cumplía con los requisitos y que el Consistorio no hizo caso en todo este tiempo de sus ofertas de colaboración.

Los animalistas de Ibiza se muestran muy críticos con la decisión municipal de trasladar a Mallorca, a la Fundació Natura Parc, a los animales.