El Pi insta al PP a «desistir» de la contratación de Okuda y Misterpiro

Joan Torres, portavoz de El Pi, defenderá hoy en el pleno de Sant Antoni una moción con propuesta de acuerdo en la que insta al Consistorio a «desistir de la contratación de Okuda y Misterpiro», artistas que el alcalde, Marcos Serra, quiere que intervengan en la calle principal del West: el primero, con un mural en el pavimento (ya prácticamente listo para que plasme su obra); el segundo, con unos toldos. Ambos, muy coloridos y con los que Serra quiere convertir la calle Santa Agnès en polo de atracción turística diurna.

El edil de El Pi considera que el alcalde debe «desistir» de su «capricho» porque «no ha tramitado un expediente de contratación» y porque «existen evidencias suficientes para deducir que ha hecho una contratación verbal de la inversión, saltándose así la tramitación que marca la ley». Entre esas evidencias destaca que, precisamente, el suelo de la calle Santa Agnès ya haya sido acondicionado para acoger la obra de Okuda.

«Hay una contratación verbal 100%. Bajo mi punto de vista no hay lugar a dudas. Aunque en asuntos de cultura puedes contratar a un artista concreto, lo que siempre hay que hacer es abrir un expediente que incluya toda la documentación», indica Torres, que incide en que «nadie empieza a trabajar ni se hacen presentaciones públicas sin tener, de una manera o de otra, un compromiso, que es un contrato verbal».

Que el firme de Santa Agnès «ya esté preparado, con un hormigón liso para poner la pintura, demuestra que se están haciendo actuaciones sin que haya un expediente abierto para la contratación. Eso es gravísimo». Critica, asimismo, que en otras calles, como la de Sant Mateu, «la del comercio de toda la vida», las obras vayan «muy retrasadas y difícilmente estarán listas para principios de marzo, dentro de una semana. Había el compromiso de tener lista esa calle el 1 de marzo», señala. Asegura que los comerciantes de ese vial «están asustados. La calle de Santa Agnès, cuyos bares no abren hasta junio, ya casi está. Se ha dado prioridad al capricho del alcalde en detrimento de otras calles que están muy atrasadas».

Torres asegura que sí se puede licitar el proyecto para acabar con las barreras arquitectónicas de ses Païsses, pese a que no se haya llegado a un acuerdo con la totalidad de los propietarios que deben ceder terrenos

Aceras de Can Bonet

También lleva a pleno la aprobación de la modificación de créditos, en la modalidad de créditos extraordinarios financiados a cargo del remanente del ejercicio anterior, para licitar el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas de Can Bonet y ses Païsses, por un importe de 1,3 millones de euros, así como la reforma integral de la avenida Isidor Macabich (casi tres millones de euros) y la instalación de placas fotovoltaicas en los centros sociales de Sant Rafel y Sant Mateu.

Torres asegura que sí se puede licitar el proyecto para acabar con las barreras arquitectónicas de ses Païsses, pese a que no se haya llegado a un acuerdo con la totalidad de los propietarios que deben ceder terrenos para poder construir aceras donde no las hay en ese barrio o donde apenas miden 40 centímetros. El concejal indica que si se hubiera procedido tal como dice el equipo de gobierno, jamás se habría construido la autovía de Sant Antoni, pues eran innumerables los propietarios que en aquella ocasión no estaban dispuestos a ceder ni un metro de sus terrenos.