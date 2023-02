Agresiones sexuales en Ibiza: Un sofá azul para arropar a las víctimas

Las paredes son verde agua. Hay un sofá azul con unos coloridos cojines. Una butaca naranja pegada a la ventana, de una de cuyas jambas cuelga un cuadro. Y una planta que Raquel Vázquez, enfermera y supervisora de Paritorio, cuida con mucho mimo. Ahí, en ese sofá azul, abrazándose a uno de los coloridos cojines si lo necesitan, relatan las mujeres víctimas de una agresión sexual el calvario por el que acaban de pasar. Cuando pueden. Cuando se sienten con fuerzas. Ahí, en ese sofá azul, se sienta, junto a ellas, la matrona que les va a acompañar en todo momento en el duro proceso que se les viene encima. Contar qué les ha pasado. Responder a todas las preguntas necesarias. Dejar que les tomen muestras necesarias para el proceso judicial. Que les curen las heridas que puedan tener. Recibir las indicaciones de los tratamientos para evitar un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual.

Ahí, en ese sofá azul. Todo lo cómodas que puedan. Todo lo cerca que necesiten de su matrona. Con todo el tiempo que requieran. Sin profesionales desconocidos entrando y saliendo. Sin sentir a su alrededor la vorágine de las urgencias. Ahí, en ese sofá azul, se sientan las mujeres que, por desgracia, llegan a la Sala Amable del Hospital Can Misses. La mayoría de las veces lo hacen acompañadas por la Policía o la Guardia Civil, adonde tras sufrir una agresión sexual, acuden para poner una denuncia. «Son ellos los que explican en el triaje de Urgencias lo que ha sucedido, la paciente no tiene que decir nada, se activa el protocolo e inmediatamente se la traslada aquí, no tiene que pasar por ningún sitio más», explica Yanire Navas, ginecóloga. «Siempre que no haya sido agredida brutalmente y necesite una actuación médica de urgencia», apunta Rodolfo Moreno, jefe de Ginecología.

Ahí, en ese sofá azul, una matrona hace las primeras preguntas a la paciente. Preguntas medidas. Que buscan obtener el máximo de información causando el menor daño posible. Dirigidas por los forenses, que les han enseñado a entrevistar a las víctimas. Siempre, frente a la mujer, la misma persona, que es quien se encarga del control de su estado físico y emocional. De explicarle, en todo momento, cuál es el siguiente paso. De presentarle a los profesionales, los mínimos, los justos, los necesarios, que la van a atender. «Que la paciente vea siempre la misma cara supone una mejor resolución psicológica de los casos», señala Moreno, que reconoce que en todo el país «hay un déficit importante en la atención a las mujeres víctimas de agresión sexual». En infraestructuras y en atención personalizada, recalca. «A nivel judicial y en los hospitales. No hay circuitos diferenciados. Las pacientes circulan entre el resto de los pacientes que están en Urgencias, los agentes que las acompañan muchas veces no tienen un sitio diferenciado para hacer su trabajo», continúa Moreno, de pie en mitad de esa Sala Amable por la que ya han pasado 39 mujeres.

El miedo y la revictimización

Ahí, en ese sofá azul, las matronas que se sientan junto a las víctimas han recibido formación específica sobre agresiones sexuales. Prácticamente todas las matronas y todas las enfermeras de tocoginecología del Hospital Can Misses acudieron al curso. Y todas ellas participan en las guardias que supone atender este recurso. Son conscientes del «miedo» con el que llegan ahí, a ese sofá azul, las mujeres. Y su objetivo es que no sufran más de lo estrictamente necesario. No revictimizarlas. Que no tengan que repetir la historia de su agresión una y otra vez.

Ahí, en ese sofá azul, se han sentado mujeres de todas las edades. Y de numerosas nacionalidades. Se ha usado más en plena temporada que en invierno. Ese sofá, esa planta, esos coloridos cojines, el cuadro en la jamba derecha de la ventana, las paredes verde agua, son la forma, la parte visible, de un proyecto cuyo fondo es un estudiado protocolo en el que toda la atención, los cuidados y la protección se centran en la mujer víctima de una agresión sexual, que llega a ese sofá azul en un momento de extrema vulnerabilidad. Todo busca que, en ese duro trance, se sienta cómoda, arropada. Que sienta que está en un entorno íntimo, seguro, de máxima confianza y con una persona que la entiende y que no la va a dejar sola en ningún momento. En ese sofá azul.