Miquel Company, conseller de Fondos Europeos, Universidad y Cultura: «En Ibiza ya se gestionan 46 millones en fondos europeos»

Miquel Company (Maó 1985) se muestra muy satisfecho con la labor de los funcionarios de su conselleria. «No sabemos lo que tenemos hasta que lo ponemos a prueba», dice, y los Fondos Europeos están siendo una prueba de fuego que la Comunitat Autònoma parece estar pasando con nota. Balears está a la cabeza del Estado en gestión de los fondos europeos transferidos, y ha movilizado un 68% del presupuesto.

Desde que Europa anunció hace dos años los Fondos Next Generation se habla del germen de una revolución, ¿cree que tendrán realmente ese impacto?

Creo firmemente que sí. Pero se tiene que explicar cómo será esta revolución. Esta clase de cambios no se hacen de un día para otro, ni en dos años. Los efectos de un cambio de este calado se ven a diez años vista. Ahora se están poniendo las bases. Quien espere que en un año -dos desde el anuncio, pero los fondos fluyen desde el año pasado- se vean resultados, espera algo imposible.

¿Por qué cree que veremos esta revolución?

No sólo porque acelerará unas dinámicas que ya habíamos emprendido, como cambios en la movilidad o el impulso de las energías renovables, sino porque tendrá un impacto a muchos niveles. Por ejemplo en la modernización y digitalización de las pequeñas y medianas empresas. Hay algunas que se conformarán con los 12.000 euros del kit digital, pero otras aprovecharán este impulso e invertirán 30.000 más para transformarse. También supondrá una revolución ambiental y energética. Son cuestiones que afectan a toda la población y este mecanismo está pensado precisamente en global. La UE ya ha anunciado la prohibición en 2035 de la fabricación de vehículos de gasolina. Esto es un cambio radical. La construcción de estos vehículos de gasolina fue uno de los impulsores de la Segunda Revolución Industrial y ahora desaparecen. Hay un cambio de paradigma y este es un ejemplo entre muchos de las ganas de transformación que hay.

Sobre el papel es el objetivo, pero hay quien tiene la impresión de que parte de esos fondos se usan para mantener lo que había, ¿hay mecanismos para evitar ese fraude al espíritu del programa?

En estos momentos, con este mecanismo, es imposible que se incumplan los objetivos. Los sistemas de control de gestión de los fondos europeos son elevadísimos, a un nivel que no habíamos visto. Como administración, venimos de un periodo en el que la gestión de los fondos europeos en Balears, por mucho que se diga, es excelente y no se está devolviendo ni un euro por falta de cumplimiento. Pero además se han establecido una serie de mecanismos antifraude y para impulsar los objetivos de los fondos a todos los niveles, no sólo en cuanto a la justificación como se venía haciendo. Durante todo el proceso, la administración te informa con un código de colores si vas bien (verde), tienes que mejorar algo en tu documentación (naranja) o paramos el procedimiento porque algo se está haciendo mal (rojo).

El Ayuntamiento de Sant Antoni anunció esta semana que seis empresas habían solicitado ayudas financiadas por Europa para una reconversión del modelo de la zona, pero sólo una es un pub que pasa a restaurante, ¿cree que esto supondrá una revolución?

Cuando hablamos de este cambio de modelo o revolución, no se puede hacer si no conseguimos que todas las partes aporten y se lo crean. Puedes poner ayudas para instalar energía solar, pero si empresas y particulares no creen en ello no habrá un cambio. Es un error responsabilizar a quien impulsa este cambio de modelo con líneas de financiación concretas. Este tema es muy concreto en una zona muy específica y con una casuística particular. No puedo valorar por qué las empresas se han adherido más o menos, pero si se considera colectivamente que se quiere llevar a cabo un cambio de modelo y hay fondos para hacerlo, es responsabilidad de todos moverse en esa dirección.

¿Hay ya un cálculo de cuánto dinero de estos fondos europeos se está movilizando en Ibiza?

Las previsiones en materia de fondos europeos son complicadas de territorializar, lo dijimos desde el principio, porque hay líneas que se trabajan a nivel de Comunitat Autònoma. Pero le puedo decir que ahora mismo en Ibiza se están gestionando aproximadamente unos 46 millones de euros de fondos europeos. Esta cifra es muy cambiante. Somos muy exhaustivos a la hora de hacer cálculos y contabilizamos los fondos que están firmados. Esas cifras son de convocatorias autonómicas y estatales, además de las licitaciones y compromisos existentes. Son 34 actuaciones concretas en diferentes ámbitos, además de las subvenciones de diferentes programas. Gestionar 46 millones en inversiones en un año de distribución de fondos es una cantidad enorme para Ibiza.

¿Qué plazos se manejan para estos fondos?

La distribución concluye en 2023 y luego la ejecución de proyectos se tiene que hacer antes de 2026. Así que veremos un aumento significativo de estos fondos. Todos los proyectos que tengan un encaje en las líneas de financiación pueden llegar a recibirla. Lo dijimos por el Palacio de Congresos en Ibiza, no hay ningún problema dentro de la estrategia balear, sencillamente hay que dar los pasos que tocan y ahí está este proyecto.

Destáqueme tres actuaciones en Ibiza que supondrán una revolución.

Pues destacaría dos públicas y una privada. La privada, que contará con impulso público, es el Palacio de Congresos, que será de gestión privada. Y luego, yo soy un firme defensor de la inversión pública en sanidad y en educación, así que diré dos en estos ámbitos. Por una parte la construcción, reforma y ampliación de nuevos centros de educación primaria y secundaria que se harán en Puig d’en Valls, Sant Carles y colegio Can Misses, además de la ampliación del instituto Isidor Macabich. La educación debe ser una de las bases del cambio. Por otro lado la ampliación y reforma de la residencia asistencial Cas Serres, que mejorará la calidad de vida de muchas personas mayores en Ibiza.

Hablamos de inversiones de las instituciones públicas, pero ¿las empresas están pudiendo llegar a estas ayudas?

El traslado de esta información ha sido una cuestión compleja, pero creo que sí. Cada vez que hemos hecho una jornada formativa ha habido mucha participación. Existe una excelente relación con las patronales y ellas son las catalizadoras de esta información. Otro dato importante es que el dinero que tenemos en las convocatorias que estamos sacando se agota. En algunas hemos pedido incluso ampliaciones porque hemos tenido muchas más solicitudes que fondos disponibles. Es cierto que hay algunas muy específicas que a lo mejor es más complejo que la gente las conozca o acceda a ellas, pero ahí entramos en esa revolución de la que hablábamos, se financian actuaciones que no son para lo que se había hecho siempre. Por ejemplo la investigación o la introducción de nuevas tecnologías muy específicas. Son líneas a las que todas las empresas tienen la opción de acceder, pero es verdad que las acaban solicitando empresas especializadas.

Marga Prohens fue a Estrasburgo hace unos días a reclamar más transparencia en los fondos europeos, ¿cree que falta transparencia?

Me sorprende que Marga Prohens hable de transparencia, ella también se lo podría aplicar. Nosotros a nivel de Balears hemos hecho un ejercicio de transparencia que no todas las comunidades han hecho: he comparecido cuatro veces, voluntariamente, en el Parlament, para explicar la evolución de la ejecución de fondos y el mecanismo de adjudicación. Es el compromiso que adquirí y es algo que no se hace en ninguna otra comunidad autónoma. El PP y otros grupos de la oposición me han pedido información por escrito y siempre se les ha dado toda. En la web, además, se va publicando toda esta evolución y las nuevas adjudicaciones. Hemos volcado toda la información aportada al Ministerio de Hacienda en todos los sistemas de información parlamentaria habilitados. Creo que Prohens hace estas visitas a Europa para darse visibilidad, pero no tiene seguimiento ni credibilidad.

¿Cuántas empresas se han beneficiado de estas ayudas?

Entre empresas y particulares ya estamos cerca de los 6.000 beneficiarios, contando las convocatorias del Estado y las de la Comunitat Autònoma.

Tengo una pyme y quiero informarme sobre qué líneas de financiación me pueden interesar, ¿cómo lo hago?

Tienes un recurso potentísimo, que es la plataforma de la oficina de inversiones estratégicas: www.oie.caib.es. En esta plataforma hay diferentes recursos, tanto para instituciones como para particulares: por una parte todas las convocatorias abiertas en tiempo real y se vuelcan diariamente todas las convocatorias abiertas que puede filtrar por sectores, fecha de finalización, si son estatales o autonómicas… también hay una publicación de la previsión de convocatorias para que se puedan preparar con antelación, que es una herramienta que se nos pidió por parte del empresariado y se pueden consultar las bases antes de que salga la convocatoria. Otra herramienta importantísima es un buscador desarrollado con inteligencia artificial que te ayuda a encontrar los mejores recursos conforme a tus palabras clave a todos los niveles del Estado y de Europa. Esta herramienta se ha creado expresamente para la plataforma por una empresa de Menorca que está ubicada en el centro BIT. Luego, existe un boletín quincenal sobre fondos europeos en el que se van publicando detalles sobre mecanismos de control y normativa para facilitar la solicitud de fondos.

También había pendiente una oficina de fondos europeos en Ibiza, ¿en qué punto está este asunto?

Estamos trabajando con todas las patronales, todas tienen información de primera mano en una relación diaria y directa. En breve presentaremos algunas líneas de actuación para las patronales para poder dar servicio a los asociados con la colaboración del Govern.

Entonces, ¿entiendo que contar con esta oficina dependerá de las patronales?

Las patronales tendrán que valorar si crean con nuestra ayuda esta herramienta, nosotros les otorgaremos esta ayuda y podremos trabajar de diferentes formas.

¿En qué dirección pone a Balears la estrategia de inversiones 2030?

La estrategia de inversiones va en línea con el plan de recuperación y resiliencia del Estado y de los fondos Next Generation. Es una estrategia aprobada en octubre de 2021, después de crear la conselleria para poner negro sobre blanco nuestros objetivos. Hablamos de cuatro palancas: diversificación económica, cohesión social y territorial, competitividad y sostenibilidad. Con ellas se crean 12 estrategias que engloban los proyectos que deben hacer posible cumplir esta estrategia. Aquí es donde tenemos una senda de formación, inversión y capacitación que permite partir de una base sólida para alcanzar los objetivos en la meta 2030. Esta estrategia está consensuada en el pacto de reactivación, es conocida por todos y han participado todos los miembros de la mesa de diálogo social. Está valorada en 4.800 millones de euros de los que alrededor de 1.500 millones vendrán de fondos europeos, fondos privados y fondos propios, a través de elementos de financiación de la comunidad autónoma como el impuesto de turismo sostenible o el REB. Casi un 20% de las inversiones previstas en la estrategia están iniciadas.

Si hay cambio de gobierno, ¿existe un compromiso para mantener esta senda?

El PP no forma parte del Pacto de Reactivación. Es una decisión que tomó el PP, se puso más en la confrontación que en la cooperación y creo que es un error en los tiempos que vivimos. Creo que sería una falta de visión y de respeto hacia todos los que han trabajado en desarrollar esta estrategia, en la mesa de diálogo social está sentado el empresariado a través de las patronales, los sindicatos y los consells. Todos votaron a favor de esta estrategia. Es una oportunidad de definir hacia dónde nos dirigimos con una clara visión de futuro. El PP, que creo que no gobernará, redactó un plan para la gestión de los fondos europeos de 23 páginas de las que cuatro eran para hablar de los estupendos que son. Desde mi punto de vista, fue un documento poco riguroso para un partido que se jacta de ser buen gestor de los recursos públicos.