llama la atención

Que la modificación en el proyecto del Museo Arqueológico de Dalt Vila por parte del Ministerio de Cultura vaya a suponer un nuevo retraso para el inicio de las obras de reforma de este espacio que lleva cerrado al público nada menos que 13 años. Aunque el cambio es para bien, ya que el Ministerio ha atendido a las reclamaciones de Vila y del Consell, preocupados por la afectación de la muralla que podían tener los trabajos, lo cierto es que la fecha para iniciarlos vuelve a posponerse otro año y ahora se contempla 2025 como la fecha de ejecución de la obra. Esto supondrá que, como mínimo, el museo de Dalt Vila habrá estado cerrado la friolera de quince años.

La coincidencia del entrenamiento del CD Ibiza en Can Misses 3 con unas pruebas de atletismo el sábado. El club afirma que tenía permiso para entrenar ese día, pero desde el Patronato de Deportes de Vila aseguran que no tenían constancia de ese entrenamiento. El CD Ibiza recuerda que Vila les indicó que pidieran los días directamente a la UD Ibiza y no al Patronato.