Ibiza y Formentera superan por primera vez la barrera de los 10.000 empleos en la construcción

La construcción de las Pitiusas dio empleo en enero (últimos datos disponibles) a 10.166 personas. Se trata de la primera vez en la historia de estas islas que se supera la barrera de los 10.000 en esta particular estadística laboral, según los datos que acaba de publicar el Instituto Balear de Estadística (Ibestat). El anterior récord data de marzo de 2019, cuando se llegó a los 9.824 puestos de trabajo en ese sector. Hace dos meses, en noviembre de 2022, se alcanzaron los 9.751 cotizantes a la Seguridad Social.

Ese récord en la construcción se ha producido justo cuando se acaba de registrar el mayor número de compraventas de viviendas anual de la historia pitiusa. Según los datos publicados el pasado viernes, en todo 2022 se registraron 2.167 transmisiones de estas propiedades, un 54% más que en 2021 y la mayor cantidad desde que se examinan estos datos, incluso durante los años del boom inmobiliario. Sólo en una ocasión, y por los pelos, se superó el límite de los dos millares: fue en 2017, cuando hubo 2.001 compraventas.

El actual boom del sector ha provocado que la isla de Ibiza cuente con 9.604 afiliados a la Seguridad Social en la construcción, casi un 11% más que en enero de 2022 y la cantidad más elevada desde que se elabora esta estadística. La mayor parte, 5.093, se dedican a construir edificios, un 13,7% más que un año antes, mientras que 4.328 realizan actividades especializadas (+7,2% interanual). En Formentera hay 562 cotizantes en el sector del ladrillo, otro récord histórico en ese mes.

En paralelo al crecimiento de ventas y a la proliferación de grúas, las actividades inmobiliarias siguen al alza: ya dan trabajo a 1.012 personas (400 de ellas son autónomas), otro registro nunca visto, pues es la primera vez que se supera el millar en el mes de enero.

En general, las Pitiusas siguen la tónica de crecimiento de cotizantes a la Seguridad Social que se viene produciendo desde la salida de la pandemia. Y ahí va otro récord: por primera vez se supera la barrera (sí, otra) de los 50.000 afiliados en el mes de enero: hubo un total de 52.478 en las Pitiusas. En el caso de la isla de Ibiza se contabilizaron 49.708 empleos, un 6% más (2.827 más) que hace un año, el récord previo en esta isla. En Formentera, 2.770.

Por sectores, recuperan el terreno perdido el comercio al por mayor (2.194 trabajadores, un 6% más respecto a 2022) y el comercio al por menor (4.659, un 2,5% más). En ambos casos, son los mejores registros habidos hasta la fecha.

Menos temporales (-68,4%)

Entre los trabajadores del régimen general (asalariados), 31.808 tienen contrato indefinido, un 38,3% más que hace un año (8.805 empleos más), consecuencia de la reforma laboral. Por el contrario, los temporales (3.005) caen un 68,4% (6.610 cotizantes menos de este tipo), lo que demuestra, al menos hasta ahora, que quienes auguraban una debacle en el mercado laboral como resultado de ese cambio legislativo que trata de mejorar la calidad del empleo y acabar con los falsos temporales, o patinaron o tenían averiada la bola de cristal.

De los indefinidos de Ibiza, 23.453 son a tiempo completo, un 31,3% más que en enero de 2022 (+5.596 trabajadores), y 5.138 fijos discontinuos, un 107,4% más

De los indefinidos de Ibiza, 23.453 son a tiempo completo, un 31,3% más que en enero de 2022 (+5.596 trabajadores), y 5.138 fijos discontinuos, un 107,4% más en términos interanuales (+2.661 empleos). Hay que tener en cuenta que las estadísticas sobre afiliaciones reflejan la cruda realidad laboral, pues no incluyen los contratos fijos discontinuos cuando los empleados no están activos. Tampoco se contabilizan en el paro (porque no buscan activamente empleo), pero en esa estadística esa ausencia sí puede provocar cierta distorsión, aunque menor en Ibiza (muy dependiente del turismo de temporada) que en la Península (no tanto).

Por municipios, el de Sant Antoni experimenta el mayor crecimiento porcentual (+11%) de afiliaciones (al pasar de las 5.941 a las 6.591 en enero) junto a Sant Joan (+12,2%: de 1.702 a 1.910). Lo de Sant Antoni es normal porque viene de años en el que estaba estancado, de manera que algún mes tenía que recuperar el terreno perdido. Les sigue Sant Josep, con un aumento del 7,8% (7.105 cotizantes), Vila (+5,2%, con 23.224 empleos) y Santa Eulària (+2,7%, 10.878), que en su momento dio un salto cuantitativo que ha ido manteniendo año tras año.

Y al contrario de lo sucedido en la Península, el número de autónomos aumenta interanualmente. Si allí fue uno de los peores eneros que se recuerdan, aquí se han batido los récords de afiliaciones históricas de autónomos: 12.865 en Ibiza y 858 en Formentera.