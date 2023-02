Sant Joan adjudica las obras de la ‘deixalleria’ municipal y prevé tenerla lista a finales de verano

El Ayuntamiento de Sant Joan prevé que la deixalleria que dará servicio a todo el norte de la isla entre en funcionamiento a finales de verano, una vez que ya se han adjudicado las obras de estas instalaciones. La empresa Melchor Mascaró ha sido la ganadora del concurso público para llevar a cabo los trabajos de estas instalaciones, destinadas a los residuos domésticos especiales o de gran tamaño, con una oferta de 604.494 euros, 21.000 menos que el presupuesto base de licitación.

El plazo de ejecución de las obras es de ocho meses, aunque el alcalde en funciones de Sant Joan, Andrés Roig, indica que ya estarán finalizadas en verano. No obstante, para entrar en funcionamiento deberán pasar la inspección correspondiente, aunque no se prevé que pueda prolongarse más allá del periodo estival.

Las instalaciones ocuparán 1.193 metros cuadrados y se ubicarán en el Pla de ca na Manca, junto al trull (almazara) de Sant Joan y el aparcamiento del autobús lanzadera a Benirràs. Se trata de un terreno municipal que el Ayuntamiento destinará a usos industriales.

En estos momentos, la isla cuenta con las deixalleries de Cala de Bou y Can Guerxo, en el municipio de Sant Josep; ses Païsses y Cor de Jesús (polígono industrial de Montecristo), en Sant Antoni, así como Ca na Palava y Can Sançó, en Santa Eulària. El municipio de Ibiza no tiene ninguna de estas infraestructuras dentro de su término, pero sus vecinos disponen en sus cercanías de la del Cor de Jesús y la de Can Guerxo.

En cambio, los habitantes de la zona norte de la isla no cuentan en sus inmediaciones con ninguna de estas instalaciones especializadas, destinadas a particulares, donde se almacenan, seleccionan y separan los residuos peligrosos o de gran volumen para su posterior tratamiento y reciclaje.

‘Deixalleries’ móviles

Aunque el término municipal de Sant Joan cuenta con una población de 6.400 habitantes, la infraestructura se ha dimensionado para dar servicio a un total de 9.400 residentes en el norte de la isla. Debido a la dispersión de las viviendas en las zonas rurales, se contempla que también usarán estos depósitos de residuos especiales los domicilios más próximas pertenecientes a parroquias de otros municipios, como Santa Gertrudis, Sant Carles, Sant Mateu y Santa Agnès.

Hasta el momento, los vecinos de Sant Joan pueden recurrir a las deixalleries móviles, que prestan servicio de manera ambulante en Sant Miquel y en el propio núcleo de Sant Joan. Sin embargo, estos puntos solo se destinan a pequeños volúmenes y no admiten los restos de poda, los residuos tipificados como peligrosos o los escombros de obra.

Asfaltado de caminos

Por otra parte, el Ayuntamiento de Sant Joan ha adjudicado los trabajos de asfaltado y mejoras de los caminos d’Eubarqueta, en Sant Llorenç, por un montante de 297.803 euros; el de Ca na Pepeta, entre Sant Llorenç y Morna, por 195.886 euros, y el de ses Caletes, en Sant Vicent de sa Cala, por 162,367 euros. Todos estos trabajos de adecuación han sido adjudicados a la empresa Aglomerados Ibiza.

Según detalló el alcalde en funciones, los trabajos para poner a punto el camino de Ca n’Eubarqueta, que tienen un plazo de ejecución de 45 días, comenzarán la próxima semana. Posteriormente, se acometerá la reforma del camino de Ca na Pepeta y, finalmente, el de ses Caletes. Los trabajos para arreglar estas dos últimas vías tienen una duración máxima prevista de un mes.