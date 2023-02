«Ya tenemos encima el cambio climático. Yo ya lo llamaría caos climático»

A finales de enero, Toni Tur Boned, Secorrat, fue nombrado presidente de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. De 35 años de edad, comenzó a labrar el campo en 2016 (con 28 años), tras estudiar Derecho. No quería estar atado a la silla de un despacho.

Del Derecho Romano a sembrar calabazas. Menudo cambio.

Estudié en la Universitat de Barcelona. Después hice estudios de máster en Derecho Ambiental en la Universitat de Tarragona. Y antes de acabar el máster vi la oportunidad de dar de alta las fincas de mis abuelos (en es Pla de Sant Antoni, donde mi abuelo tenía una vaquería, y en Buscastell, en Ca Secorrat) e incorporarme como joven agricultor. Al principio dudé en hacerlo a tiempo parcial o a completo. Pero me decidí por ser un agricultor profesional.

Y nunca ejerció.

Soy licenciado, pero nunca llegué a ejercer como abogado. Había trabajado en la universidad y hecho trabajos de despacho.

No es habitual estudiar tantos años una carrera para luego abandonarla.

En nuestra generación no es tan raro. Hay mucha gente con un alto nivel educativo que está ejerciendo otros trabajos. Acabé la carrera en 2011, en plena crisis económica. Visto el panorama laboral que tenía, en vez de estar encerrado en una oficina preferí estar suelto en la feixa.

Sus padres no fueron agricultores, pero sus abuelos, sí, algo habitual desde el boom turístico. ¿Eso le influyó?

Todos los ibicencos hemos tenido ese baipás generacional. Mis abuelos eran agricultores, pero mi padre era mecánico y mi madre funcionaria, ambos ya jubilados. Los jóvenes que empezamos ahora en el campo recuperamos el trabajo que desempeñaban nuestros abuelos.

Hay muchos casos así desde hace unos años.

Y más que nos gustaría que hubiera. Hay muchos jóvenes que se incorporan, pero son más los payeses que lo están dejando. La generación del baby boom, que ya ronda los 55 o 60 años, está abandonando el campo. En 10 años, el agricultor de toda la vida, el que procede de una familia de payeses, estará en peligro de extinción en la isla.

Y usted forma parte de ese relevo generacional.

Yo y otros que se van incorporando. En agricultura ya se considera joven agricultor al que tiene hasta 40 años… Es como el carné Jove de la Caixa, que cada vez lo iban alargando más. En Sant Antoni, bastantes se han incorporado. Y la mayoría en agricultura ecológica, que es un pasito hacia una buena dirección. Cuando empecé la actividad como agricultor también me metí en la cooperativa de Ecofeixes. No sabía ni producir ni vender. Pensé que la mejor opción sería dedicarme a una sola cosa, producir. Ecofeixes es distribuidora hortofrutícula en modo ecológico. Hace cinco años, el anterior presidente de la cooperativa de Sant Antoni, Juan Tur, Armat, incorporó al renovar el cargo a bastantes jóvenes. Ahora hemos hecho una renovación parcial más. En cinco años, casi la mitad del consejo rector de la cooperativa ya está formado por gente joven y por mujeres [hay seis en el consejo, de un total de 13 componentes].

Es muy importante que su peso en el campo quede reflejado en los cargos directivos.

En la asamblea celebrada el 29 de enero hubo renovación de los cargos de interventor y de presidente. Casandra Riera, que estaba como vocal, se presentó como interventora. Y en los puestos de vocal vacantes entraron un hombre (Vicent Marí, Palermet, un clásico del campo y conocedor de un montón de técnicas payesas) y Neus Costa, de Can Soldat, empresaria y joven agricultora de Sant Antoni.

Hablaba usted antes de que tuvo que decidir por dedicarse a la producción o al negocio. Pero muchos ya hacen ambas cosas.

Yo era un novato, y me sigo considerando como tal. Por eso intenté priorizar la producción, para luego dedicarme al modelo de negocio. De todas formas, desde el inicio mi idea era trabajar en cooperativa. Los agricultores unidos en cooperativa tienen más opciones de mercado y mejores reducciones de costes a la hora de comprar. Para el sector primario es una de las mejores opciones.

¿Es viable ser agricultor en Ibiza si no se tienen fincas propias?

La propiedad no es la única fórmula para acceder a los terrenos: puede hacerse por cesión, banco de tierras, explotación compartida de la tierra... Se puede vivir de la agricultura sin poseer esas tierras, pero las circunstancias que vivimos en Ibiza lo hacen complicado. Por el acceso a la tierra y por la cantidad de agua disponible. La presión urbanística sobre suelo rústico no facilita las cosas. Tanto la especulación como mantener tierras baldías y el precio de ese suelo complican la actividad agrícola. Además, el tipo de parcela que hay aquí es pequeñita, de manera que las explotaciones deben tener un rendimiento productivo muy alto para ser rentables, ya sea por rotación de cultivos, por intensidad... Y a poder ser, con una eficiencia muy alta. Ser productivos y muy eficientes hará viable la existencia de más agricultores con pequeñas explotaciones.

El problema del agua se agudiza, además.

En un año pluviométrico normal no solemos tener problemas. Pero, cada vez más, las sequías son recurrentes. El agua que se utiliza en la agricultura es de pozo, lo cual tiene limitaciones, pues no se puede extraer demasiada cantidad para no salinizar acuíferos, como ocurrió en Sant Josep. Se ha atribuido un consumo excesivo a nuestro sector, cuando es muy pequeñito en Ibiza. El pico de consumo es por la temporada turística. Una de los solicitudes históricas que hemos hecho a las administraciones públicas es la utilización del agua regenerada. Perdemos en las canalizaciones de conducción del agua y en la última fase de la regeneración del agua un activo importante.

Y así llevamos décadas.

Como la balsa de regeneración de agua de Santa Eulària, que no está en marcha todavía. No puede ser que se hagan inversiones y siga sin funcionar. Los agricultores estamos deseando que esta agua esté a disposición del sector primario. Pero sin sal ni purines.

¿Por qué optó por la agricultura ecológica?

La agricultura ecológica, tal como se entiende ahora, tiene una serie de condiciones que forman parte del actual reglamento europeo: uso de abonos orgánicos, no emplear químicos de síntesis y no utilizar plantel transgénico. Cuando empecé en la agricultura, para mí era mejor, de cara al futuro, dedicarme a la ecológica porque ya desde Europa se están pidiendo muchos requisitos que nos conducen hacia ese tipo de agricultura. Cada vez hay menos productos fitosanitarios convencionales, pues se van prohibiendo poco a poco. Y, por otro lado, está el valor añadido. Nuestro mercado, en Ibiza, está en la propia isla, mientras en otros lados deben exportar. Tenemos aquí a nuestros consumidores. Por eso, hacer agricultura ecológica a pequeña escala nos permite incrementar el valor añadido, que el mercado asume.

¿Qué erradicaría de la agricultura convencional?

Los agricultores convencionales ya han hecho una transformación, lo que ocurre es que no tiene un sello. Lo que se llama agricultura convencional ya es, en muchos casos, agricultura integrada, pues ya existen muchas prohibiciones. Erradicaría, eso sí, las malas praxis, pero también en la ecológica. Por ejemplo, una utilización no eficiente del agua, empleo de fitosanitarios sin que hayan pasado todos los controles técnicos. Pero eso es para todos, no sólo para los agricultores convencionales. Cuando se habla de agricultura convencional y ecológica se intenta crear dos frentes. El qué, que es producir alimentos, es lo mismo en ambos casos. Sólo diferimos en el cómo. Y ese cómo, por normativa europea, cada vez nos acerca más.

En su toma de posesión dijo que apostaría por nuevos proyectos, por mejoras técnicas, por que la cooperativa sea más transparente y esté mejor dotada.

Respecto a la transparencia, la cooperativa no tiene ningún problema en publicar todos los datos productivos para los socios, pues esta entidad es de todos ellos. Se propuso, además, hacer una modificación de los estatutos para que incluyera un régimen electoral para la elección de nuevos cargos y un suplente para el interventor. Se nos ha solicitado, asimismo, una publicación de los datos de producción, costes y rendimiento de la algarroba, que se hará en la siguiente asamblea, en abril. Respecto a los proyectos, la cooperativa se dedica a suministros, a frutos secos, a explotación hortofrutícola y a cereal. En cada uno de esos ámbitos, y apoyados por técnicos de los fondos Leader, intentamos hacer inversiones para mejorar la eficiencia en cada uno de esos procesos. En el cereal se busca una mesa de densidades para limpiar el grano que se vende en la cooperativa. Se ha presentado un proyecto para un molino de algarroba nuevo. Y, probablemente, se solicite construir una nave, en los terrenos de la cooperativa, exclusivamente para la algarroba. Además, queremos que el mercado de la cooperativa tenga una zona cubierta. En cuanto a los suministros, deseamos agregar el máximo de demanda para hacer compras conjuntas y así mejorar el precio a los agricultores. En hortícola, en breve celebraremos una reunión con la ADV (Agrupación de Defensa Vegetal) para saber qué necesidades mecánicas tienen, por si hay que comprar nueva maquinaria. Y el próximo 18 de febrero tenemos una reunión sobre el cereal para incentivar su producción y para que los socios nos propongan mejoras.

¿Cómo deben afrontar el cambio climático los agricultores ibicencos? ¿Cómo cree que afecta a la isla?

El cambio climático ya lo tenemos encima. Lo vivimos el último año con las variaciones extremas de temperaturas. Yo lo llamaría ya caos climático. Pasamos de la borrasca Filomena, con mucho frío, a olas de calor como las que se sucedieron durante siete meses en 2022 y con puntas de calor extremo, que lo que provocan es que se reduzca la producción. Los agricultores ya nos estamos adaptando, no nos queda otra. Lo hacemos día a día. Ya se está pensando incluso en sombrear cultivos [con mallas]. Y en cuanto a los árboles, ya buscamos los que mejor se adaptan, como el algarrobo. Respecto al agua, siempre nos ha preocupado: el agua es vida para nosotros. Sabemos que cada vez será más crítico tenerla.

Sombrear para los pimientos. Según Agroeivissa, es la única manera de que resistan la irradicación solar, que los machacó en 2022.

Y lo mismo habrá que hacer con los tomates. También la lluvia es cada vez más extrema. Hay periodos más largos sin que caiga una gota, y periodos cada vez más cortos de lluvias copiosas.

Y ese calor excesivo también ha alargado la presencia de la mosca de la fruta.

Este año no se pueden contar las generaciones de Ceratitis capitata porque han sido continuas. Ha tenido dos años seguido de ciclo. Es una plaga exponencial que genera problemas graves.

¿Y cómo la combaten?

Llega un momento en que cuando no puedes combatir una plaga, lo único que puedes hacer es adaptarte. O cambias la variedad de cultivo o cambias de cultivo. Y eso ya está pasando.

¿En qué cultivos?

En hortaliza hay ciertas variedades que se han dejado de sembrar porque dan muchos problemas. Y la naranja lo pasó muy mal en 2022, como el olivo, tanto por la mosca de la fruta como por la xylella. Por eso, el olivo quizás ya no sea un cultivo tan rentable como antes.

¿Les ayuda que la Ley Turística obligue a los hoteles a añadir a su oferta gastronómica un mínimo del 3% de productos locales?

Nos ha venido bien. Estas sinergias entre el sector turístico y el primario son fundamentales.

¿Cree que hay que aumentar ese porcentaje?

Por supuesto. Debería intentar colocarse al 100%, por una cuestión de eficiencia energética. El sector servicios también agradece la labor en el campo, por su beneficio en el paisaje y por el valor añadido de los productos, por su frescura, calidad y proximidad.

Es muy crítico con el impuesto de turismo sostenible. ¿En qué invertiría la ecotasa?

No estoy en contra de la ecotasa, al contrario. Sí estoy en contra de cómo se utiliza, por ejemplo para proyectos que no benefician al medio ambiente. Debería invertirse en proyectos que tengan un impacto medioambiental, que es su función, y tener un mayor peso en el sector agropecuario. Por ejemplo, la ecotasa debería enfocarse a los recursos hídricos, es fundamental. Si se dedicara toda la ecotasa a tener una distribución eficiente del agua, ganaríamos todos. Además, debería retornar a Ibiza todo lo que se recauda.