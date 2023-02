El PI lamenta el «drama humano» que viven los familiares de Sa Residència

El portavoz de El PI en el Parlament, Josep Melià, y la presidenta de la formación en Ibiza, Lucía Ribas, se reunieron ayer en la isla con familiares de usuarios de Sa Residència Colisée, ahora investigada, y han lamentado que estas personas «viven un drama humano». En un comunicado, desde la formación explicaron que tanto Josep Melià como Lucía Ribas escucharon las denuncias y necesidades de los familiares de usuarios de la residencia investigada.

«Sus mayores están mal atendidos, no les dan la medicación o las comidas necesarias, falta personal, entre otras cuestiones, eso es lo que han denunciado estas personas», ha asegurado Melià, quien además lamentó que el Govern y el Consell «se han puesto de perfil ante esta problemática y no han hecho nada». Así, anunció que pedirán explicaciones a las conselleries baleares de Asuntos Sociales y de Salud puesto que los usuarios «deben tener una atención sanitaria digna y no se les puede abandonar como se les tiene abandonados».

«Los familiares nos han pedido compromiso y soluciones rápidas», reiteró Melià. La formación avanzó que trasladará la situación al Parlament y pedirá explicaciones y soluciones para garantizar que se ofrece una buena atención a los usuarios