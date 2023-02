La mirada de Joan Costa

Iglesia de Santo Domingo en Dalt Vila. Tenía como objetivo fotografiar la fachada de la iglesia de Santo Domingo en Dalt Vila. El problema era que la calle donde se ubica es tan estrecha que no me dejaba espacio para ello. Si intentaba alejarme y fotografiarla desde otro lugar, entonces la iglesia se confundía con los edificios de su alrededor y no conseguía que destacase. La solución fue esperar al atardecer de manera que solo los últimos rayos del sol alcanzasen la fachada de la iglesia y así lograr que centrara la atención de la imagen.

1/09/2014. Islas Baleares. Ibiza.