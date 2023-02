El desarrollo informático de las tarifas puede retrasar aún más el nuevo servicio de autobuses de Ibiza

El desarrollo informático para aplicar las tarifas aprobadas por el Consell de Ibiza en el nuevo proyecto de líneas puede retrasar aún más la puesta en marcha del nuevo servicio de autobuses. Se trata del software que se tiene que crear para que las máquinas que se instalen en los autobuses de las nuevas concesiones lean las tarjetas de cobro o gratuidad, en el caso de las personas jubiladas o menores de 18 años, de los trayectos.

El vicepresidente segundo y responsable del departamento de Transportes, Javier Torres, trata de restarle importancia y asegura que no afectará a la licitación de las dos nuevas concesiones que, según dijo hace una semana, se prevé que, en el escenario más optimista, se pueda iniciar en un plazo de dos meses. El objetivo es sacar el concurso antes de que finalice este mandato. «Ni nos planteamos [que pueda afectar a la licitación el desarrollo del software para aplicar las tarifas]. No tiene que ser un problema», sostiene Torres.

Hace ya más de cuatro años, el Govern balear firmó un convenio, que ya ha caducado, con el Consell de Ibiza (gobernado entonces por la izquierda), también con el de Formentera y Menorca, para que en todas estas islas se pudiera utilizar la misma tecnología que en Mallorca para la identificación de usuarios y el pago de viajes. Con ello, se lograría que los pitiusos pudieran viajar en la red de autobuses de Mallorca con la tarjeta expedida en Ibiza o Formentera, aunque los precios fueran distintos.

Además del software, el Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) se comprometía también a entregar a los consells las máquinas de venta y validación de billetes de los autobuses. Sin embargo, la implantación de este sistema común quedó pospuesto a las nuevas concesiones del transporte público tanto de Ibiza como Menorca.

En marzo de 2021, el CTM presentó a los consells su nuevo sistema tarifario, el que, según el convenio, se iba a instalar en el resto de las islas para integrar el servicio. Fuentes del Govern apuntan que se tardó más de un año en desarrollar esta nueva tecnología.

Tarifas propias para Eivissa

Entonces, el Consell de Ibiza, gobernado por PP y Ciudadanos, ya había decidido desmarcarse del sistema tarifario de Mallorca y aprobar uno propio para Eivissa. Por ello, según ha podido saber este diario, en reuniones internas del departamento de Transportes de Ibiza, ya se advirtió de que se tenía que prever el desarrollo del software para aplicar la estructura de tarifas que se quería para Ibiza y que se ha aprobado en el proyecto de líneas. De hecho, el Ayuntamiento de Palma también decidió crear un sistema tarifario propio y, según las fuentes consultadas, tardó «un año más o menos» en adaptar su software a las máquinas entregadas por el Govern.

Ahora, a punto, en principio, de sacar la licitación de las nuevas concesiones de autobuses, el Consell de Ibiza aún no tiene previsto el desarrollo de este software propio. Así, se podría dar la circunstancia de que, si tal como indica Torres esta tecnología se desarrollará paralelamente a la licitación de las concesiones, en el momento de adjudicar la contrata todavía no estuviera la aplicación informática para aplicar las tarifas y, por tanto, no se pudiera poner en marcha el nuevo servicio de transporte.

El vicepresidente segundo sostiene que son los técnicos del CTM los que tienen que desarrollar el sistema informático. Sin embargo, fuentes del Govern indican que ya se comunicó al Consell de Ibiza, cuando este solicitó que se le hiciera este trabajo, que el servicio técnico del CTM «no puede» diseñar la tecnología informática para aplicar una estructura de tarifas «tan diferente» a la de Mallorca porque supone «una fuerte carga de trabajo». Que sí se podría hacer alguna variación del sistema de tarifas de Mallorca, pero no uno nuevo, distinto. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que Ibiza tiene la competencia del transporte público y que, al igual que tiene la potestad de escoger su propio sistema tarifario, el CTM tampoco tiene la obligación de desarrollar el software para aplicarlo.

«Nuestros técnicos trabajan con los de la CTM, que es el paraguas tecnológico, y desconozco si una parte de la programación la hará uno u otro. La cuestión es que se desarrollará como estaba planteado. La estructura tarifaria está aprobada y se tiene que programar. Se hará entre todas las administraciones y bajo el paraguas de la CMT», indica el vicepresidente, quien asegura que a él en Mallorca no le han dicho que el CTM no puede hacer este trabajo. «Hace un par de semanas tratamos este tema y no me dijeron eso. Estoy alucinando», subraya.

Mallorca bonifica el uso frecuente del transporte

El Consell de Ibiza decidió aplicar un sistema tarifario propio, distinto al de Mallorca, en las nuevas concesiones. Las diferencias básicas estriban en que en Mallorca los usuarios utilizan una tarjeta monedero que se descarga a medida que se hacen viajes, cuyo precio se reduce en función del número de trayectos. En Ibza, en cambio, cada viaje cuesta lo mismo, sin bonificación alguna por frecuencia de uso. Ibiza, eso sí, ofrece gratis el transporte a jubilados y menores de edad. Además, en Mallorca, el CTM ingresa el dinero de los viajes y luego se paga a las compañías de buses. De este modo, el Govern balear, que gestiona el transporte público de Mallorca, tiene el control de todo el servicio. En cambio, en Ibiza es al revés: las empresas cobran el dinero y luego rinden cuentas con el Consell.