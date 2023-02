Producto local: Denle una oportunidad a la lechuga de Ibiza

Hubo una época en que la omnipresente lechuga iceberg no existía y los supermercados ibicencos se abastecían de lechugas locales. «Hasta los años noventa en Ibiza se consumía la lletuga blanca local. En algunas fincas se llegaron a producir hasta 600.000 unidades al año», explica Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza. Sin embargo, la aparición de la iceberg fue como un diluvio que arrasó con todo: «La iceberg es muy fácil de tratar, de arrancar las hojas, es práctica y se hizo con el mercado».

Las variedades locales cayeron en el olvido, aunque se conservaron ejemplares y semillas. Ahora, el Grupo de Acción Local de desarrollo rural Leader, con la colaboración del Consell de Ibiza, se ha propuesto reintroducir en el mercado las cuatro variades locales: la blanca, la negra, la blava y la cama-roja. Recuperarlas ha sido casi un trabajo de investigación: «Encontramos variantes de lletuga negra en Sant Joan, mientras que la cama-roja y la blava eran un producto muy local de Sant Josep, que todavía sobrevivía en la zona de es Cubells», explica Joan.

Además, se han estudiado en profundidad las propiedades de estas variedades -nitratos, nitritos, antioxidantes, polifenoles- y se han editados unos folletos con la calendarización de estas variedades que tienen la característica de que todas ellas -excepto la blanca- se cosechan en invierno, a diferencia de la mayoría de lechugas, que son un producto de verano.

No obstante, su reintroducción en el mercado no será una empresa fácil. De momento se han ofrecido 14 bandejas de planteles a agricultores locales interesados y el producto estará a la venta durante las próximas cuatro semanas en mercados ecológicos y tiendas especializadas en producto local. Se trata de un tímido intento inicial: «Nos hemos acostumbrado a la iceberg, que casi no tiene sabor. Estas lechugas son un poco amargas y no le gustan a todo el mundo», admite Francisco Ruiz, técnico de variedades locales del Grupo Leader. Eso no quiere decir que no puedan tener un uso culinario: «La cama-roja es la variedad que contiene más polifenoles y es más amarga. Quizás no pueda gustar para una ensalada, pero encima de una pizza queda riquísima». En Sant Josep, tradicionalmente, las variedades blava y cama-roja se consumían hervidas, como si fueran espinacas o acelgas.

Las lechugas en el plato

El resultado de este trabajo se ha mostrado este viernes por la mañana en el mercado de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni, en el que se ha instalado una mesa informativa con ejemplares de las lechugas locales. Además, para mostrar in situ las posibilidades del producto, la cocinera Marga Orell ha preparado dos platos elaborados con estas lechugas, uno frío y otro caliente.

«Con las variedades blanca, negra y blava, prepararé una ensalada con naranja y menta, a la que añadiré una vinagreta con miel», explica, mientras reserva la variedad cama-roja para el plato caliente: «La saltearé como si fueran espinacas y le añadiré cebolla, botifarró, pasas y piñones». Así ya se puede servir y esta buenísimo, pero este plato también puede incluir huevos: «Es como si fueran unos huevos revueltos». Orell está entusiasmada con el producto y explica que las variedades blanca y cama-roja son perfectas para hacer el relleno de tartaletas, empanadas o cocarrois.

Catorce fincas locales se han añadido a la iniciativa de incorporar estas lechugas a sus cultivos. Una de ellas es Antonia Cardona, de la finca de Can Fiet, en es Broll: «Ha ido muy bien. Lo que más me ha gustado es que no se estropean, aguantan mucho». Ella recibió un plantel con las variedades cama-roja y blava. «Recuerdo cuando se cultivaba la blanca, pero las otras variedades no las conocía», explica y, a causa de su fuerte sabor, apuesta por darle un uso más allá de las ensaladas: «Con un toque de hervor, gustan mucho».

Quien ya hace tiempo que apuesta por ellas es Maribel Joan, de la finca ecológica de Can Fontet, que las empezó a cultivar hace dos años. Joan explica que la planta es agradecida y que no es difícil de cultivar aunque los inviernos suaves como el actual no ayudan: «Este año el frío ha tardado mucho en llegar y eso ha provocado que hayan florecido sin cogollar». Pese a todo, está satisfecha: «Tienen buena acogida. La gente siente curiosidad por ellas», y admite que «es cierto que tienen un sabor distinto, pero la diversidad es importante y hay que saber acostumbrarse a todo». Reflexión que se puede aplicar a la gastronomía, pero también a tantos y tantos otros aspectos de la vida.