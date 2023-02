Oficio sin glamur busca alumnos en Ibiza

El presidente del Consell, Vicent Marí, se entretiene hablando con Toni Sureda, profesor del ciclo de Frío y Calor (que es como, «para abreviar», llaman a Instalación y Mantenimiento) en el instituto Isidor Macabich. No entiende Marí que ocurra lo que le está contando el docente: que faltan alumnos para una profesión que está muy demandada, tanto que todos los alumnos que acaban sus estudios tienen empleo seguro. El presidente insular, perplejo, acaba de inaugurar la primera Fira de l’Orientació Educativa, Orienta-t, que permanecerá abierta hasta mañana y por la que se prevé que pasarán 3.000 alumnos de la isla para conocer, en sus 50 estands, las ofertas educativas que hay tanto en formación profesional como universitaria en la isla, Balears y la Península.

Muy cerca de él se encuentra Margalida Ferrer, delegada en las Pitiusas de la conselleria de Educación, a quien lo dicho por Sureda no le extraña tanto. De hecho, Ferrer acaba de explicar a los medios de comunicación que algo similar sucede con oficios como el de electricista o con aquellos relacionados con la agricultura, pese a la demanda que hay en sus respectivos sectores . Y se queda corta. Por el contrario, hay enseñanzas muy demandadas, como las vinculadas con la sanidad, las actividades físicas, y la náutica. En este caso hay «lista de espera».

Ni frío ni calor

«Sales de estudiar Frío y Calor y ya tienes trabajo», afirma Toni Sureda. En Frío salen preparados para reparar o construir instalaciones frigoríficas, refrigeración, ventilación y aire acondicionado. En Calor, se les prepara en calefacciones, energía solar, calderas de gas y gasoil... El problema, lamenta, es que «hay muy poca gente que quiera estudiar eso», a pesar de que «el mercado laboral pide esos trabajadores. Las empresas están desesperadas por conseguir gente con una mínima formación». Se rifan lo que hay, hasta el punto de que «se conforman con que respiren», dice bromeando.

«Sales de estudiar Frío y Calor y ya tienes trabajo», afirma Toni Sureda

Los números lo dicen todo: «Cada ciclo tiene una matriculación máxima de 25 alumnos, pero nunca hemos tenido esos 25 alumnos. Los años que más hubo, una docena». Hubo tiempos mejores: «Durante muchos años, tras la crisis de 2008, tuvimos como estudiantes a trabajadores despedidos de sus empresas. Vinieron a sacarse los carnés profesionales, necesarios para firmar las instalaciones y darse de alta como autónomo instalador autorizado». Ahora, aquellos autónomos están desesperados: «Han puesto en marcha empresas que necesitan trabajadores, pero no ven la manera de encontrarlos». ¿Y por qué hay tan escasa demanda? «Entre los profesores decimos, bromeando, que se debe a que no tiene glamur. Le preguntas a un joven qué quiere ser y te dirá que dj. Pero ser fontanero no tiene glamur». En la feria intentarán convencer a los asistentes de que, aunque sin el glamur de profesiones como la de discjockey o la de informático, sus estudios garantizan un trabajo seguro y bien remunerado.

El problema se extiende al sector de la hostelería. Sí, en una isla saturada de bares, restaurantes y hoteles escasean los estudiantes de servicios de restaurante, es decir, camareros. Lo confirma Manuela Rodríguez, profesora de esa materia del instituto Isidor Macabich: «No tenemos todas las plazas ocupadas, en absoluto. Tenemos, de hecho, un problema de plazas sin ocupar. Hay poco alumnado». Resulta sorprendente que en un archipiélago donde el turismo es la fuente de riqueza esencial las clases estén a la mitad de su capacidad, según sus cálculos. ¿La razón? «En esta isla los empresarios contratan lo que haga falta sin pedir ningún tipo de titulación. Un electricista necesita esa acreditación para firmar una instalación. Pero en hostelería contratan lo que haya. Y así nos va». Las empresas reclaman personal cualificado, pero están desesperadas por completar sus plantillas. Luego, eso sí, se quejan del rendimiento y de la calidad de esa mano de obra sin preparación: «Es que no todo el mundo es camarero. Cualquiera puede llevar una bandeja, pero otra cosa es ser un buen camarero y dar un buen servicio». En su ciclo estudian elaboraciones a la vista del cliente; en bar y cafetería les preparan como baristas y les enseñan coctelería. Son estudios que aportan un valor añadido, indica: «Además de atención al cliente, les enseñamos técnicas de comunicación; hay un módulo sobre vinos y otro especializado en inglés con cinco horas semanales… Es un ciclo muy completo, pero con mucha falta de alumnado».

«En esta isla los empresarios contratan lo que haga falta sin pedir ningún tipo de titulación. Un electricista necesita esa acreditación para firmar una instalación. Pero en hostelería contratan lo que haya. Y así nos va»

«La familia [profesional] agraria es complicada por la situación socioeconómica que vivimos», responde Pepita Costa, directora de Can Marines y exconsellera insular de Cultura, a la pregunta de por qué escasean alumnos en esa Formación Profesional: «Trabajamos con gente a la que le gusta, está motivada y quiere incorporarse para renovar el sector del campo. Pero no cubrimos todas las plazas al 100%», reconoce. También hubo tiempos mejores, como aquellos años «con 14 alumnos en la FP agraria, que es muchísimo en esta isla, pero otros hubo ocho». Y depende del ciclo: «Con floristería, tope de éxito».

Y no será por que no tenga salidas: «En estos momentos, si tuviéramos 30 alumnos, todos saldrían de Can Marines con trabajo, pues no hay mano de obra preparada. En todo: en agricultura ecológica, en jardinería… Hay demanda, pero necesitamos materia prima humana».

«En estos momentos, si tuviéramos 30 alumnos, todos saldrían de Can Marines con trabajo, pues no hay mano de obra preparada. En todo: en agricultura ecológica, en jardinería… Hay demanda, pero necesitamos materia prima humana»

En Can Marines tienen, además, un perfil de «alumno mayor de edad que dispone de tierras, que quiere trabajar en el campo y aprender, pero que no puede cumplir con un horario lectivo de seis horas cada día durante dos años». Por eso han pedido a la conselleria balear de Educación [su titular, Martí March, no acudió a la inauguración pese a que estaba anunciada su presencia] que, «como hay un cambio en la ley de la Formación Profesional que da más flexibilidad, se pueda crear la oferta semipresencial asincrónica», ideal, cree Costa, para ese perfil de alumnos: «Así, en vez de ciclos formativos, ofreceremos paquetes de módulos para que los alumnos, en función de sus preferencias, hagan sus propios itinerarios de formación».

Trabajan además con el Consell y las cooperativas «para impulsar el relevo generacional», un trabajo cuyos logros no son inmediatos: «Es un goteo». Y a largo plazo, reconoce. Con la institución insular y el programa Leader preparan, asimismo, un itinerario de acompañamiento al emprendedor agrario: «No sólo se trata de formarlos: la finca tiene que funcionar. Nosotros aportaremos nuestro grano de arena en forma de especialización en cada uno de los productos que quiera ese joven emprendedor, con asesoramiento técnico, empresarial y de marketing, para acompañarle con un proyecto serio».

Trabajo asegurado

Viento en popa, sin embargo, en el área relacionada con el mar: «Ahí tenemos todas las plazas supercubiertas», exclama Costa. «Impartimos navegación y pesca. Muchos se dedican a la parte de navieras, de pasaje. Pero en la parte relacionada con la pesca trabajamos para que también haya relevo generacional. Hemos incorporado a varios pescadores deportivos, que ahora pasan a ser profesionales. Las cofradías o el Consell nos avisan de la gente que necesita esa formación».

Lo que tiene claro es que «todos los alumnos que salen de ese grado medio tienen trabajo asegurado en empresas de domótica, de electricidad, de instalaciones de telecomunicaciones, de instalación de antenas»

«Va por años», avisa José Manuel Fontan, profesor del ciclo de instalaciones de Telecomunicación del instituto Isidor Macabich, cuando se le pregunta por la baja demanda en electrónica: «En 2022 estaba completísimo. Hace dos años, por la mitad… No sabría decir por qué. Va fluctuando. No sé si es por la oferta laboral, por modas…». Lo que tiene claro es que «todos los alumnos que salen de ese grado medio tienen trabajo asegurado en empresas de domótica, de electricidad, de instalaciones de telecomunicaciones, de instalación de antenas». Quizás sin glamur, pero con empleo asegurado.