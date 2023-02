El Pi y el Movimiento Ciudadano EPIC se alían de nuevo para concurrir conjuntamente, en las elecciones autonómicas y municipales de mayo, al Parlament balear y al Consell de Ibiza. Ambas fuerzas también concurrirán en alianza a los ayuntamientos de Ibiza y Sant Antoni, aunque de forma independiente. Es decir, El Pi elaborará su propia lista municipal a Sant Antoni y EPIC la de Vila, cuyo cabeza de cartel será de nuevo Antonio Villalonga. El nombre de la coalición será el de los dos partidos conjuntos: EPIC- El Pi, por este orden.

El presidente de El Pi en Balears, Tolo Gili, ha estado esta mañana en la isla para «apoyar» la firma del acuerdo de coalición entre su formación, presidida en Ibiza por Lucía Ribas, y EPIC, cuyo máximo representante es Antonio Villalonga. Precisamente, Gili ha agradecido a Villalonga su «generosidad y apertura de miras» para rubricar el acuerdo de coalición.

Por su parte, Villalonga ha reconocido que ha aprendido que «dividir [el voto] es lo peor que se puede hacer en partidos de este tipo». Hay que tener en cuenta que en las pasadas elecciones, EPIC decidió concurrir en solitario y perdió el único concejal que tenía en el Ayuntamiento de Ibiza. Hace cuatro años, El Pi concurrió a las elecciones bajo la fórmula Proposta per Eivissa con Más Ibiza de Antonio Roldán y Alternativa Insular en Sant Josep, que ahora ha optado por aliarse con el PP. Obviamente, tras el traumático paso de Roldán por El Pi, la alianza con este partido está descartada. «Ya lo probamos y no fue bien. No caeremos en el mismo error», ha dicho Ribas.

Sólo se ha designado el candidato de Vila. En el caso de Sant Antoni, aunque todavía está abierto, casi con toda seguridad repetirá el actual concejal Joan Torres. El acuerdo suscrito prevé que será El Pi el que decida, en consenso con su socio político, el número 1 de la lista al Consell de Ibiza y EPIC hará lo mismo con la candidatura al Parlament balear.

Villalonga ha destacado que, aunque se espera obtener un representante de Ibiza en la cámara balear, en el caso de que no sea así, igualmente la isla tendrá «una representación a través de los diputados de El Pi [los que se escojan en Mallorca]». «Lo que nos hace falta es que los parlamentarios representen a la isla y no a sus partidos de Madrid [en referencia fundamentalmente a PSOE, PP y Podemos], que es lo que, desgraciadamente, estamos acostumbrados a ver en los últimos años», ha recalcado.

Abiertos a otros pactos

En los mismos términos se ha pronunciado la presidenta de El Pi en Ibiza, quien también ha dicho que la coalición está abierta a sumar a otros partidos para presentar candidaturas en otros ayuntamientos. «Buscamos a gente y partidos que defiendan los intereses de Ibiza». En este sentido, Tolo Gili ha señalado que «la defensa de nuestra tierra y nuestra gente» es lo que une a El Pi con EPIC . «Por encima de izquierdas y derechas, nos une el interés de practicar políticas de sentido común y buenas para nuestra gente».

Villalonga ha señalado que su partido no pondrá objeciones a las alianzas que El Pi decida en el Parlament en el caso de que sea necesario para garantizar una mayoría de izquierdas o de derecha. «Harán lo que sea mejor para la Comunitat Autònoma. Nuestra prioridad es Ibiza. Coalición Canaria es el que más ha hecho por Ibiza [en el Congreso de los Diputados] con el descuento del transporte aéreo».