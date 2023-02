Has estat una peça clau en la transformació i millora de la ciutat. Projectes com Vara de Rey, el pg. de ses Figueretes o el col·lector de Can Murtera porten el teu segell.



El necessari canvi al Consell requereix tot el teu talent i experiència.



Sort, estimada @elelopez77 😘 pic.twitter.com/FB9xQEtBEe