Cierre de Eivissa Cuida: «La atención psicológica a mis hijos costaría 700 euros, ¿de dónde los saco?»

Sonia (nombre ficticio) ha notado una gran mejoría de sus hijos desde que reciben terapia a través del programa Eivissa Cuida. Se separó de su marido hace varios años. Un procedimiento complicado para sus hijos, que se ha visto agravado al producirse episodios de malos tratos en el domicilio del padre. La situación ha tenido un gran impacto psicológico sobre ellos, que afecta tanto a su rendimiento escolar como a sus relaciones sociales. Desde los Servicios Sociales le hablaron del programa de intervención destinado a niños y adolescentes vulnerables impulsado por Adima Ibiza. Su caso fue aceptado, pero la terapia concluirá en marzo.

La falta de un Plan Insular de Infancia y Adolescencia, en el que trabaja el Consell de Ibiza desde hace más de tres años y que todavía se encuentra en fase de redacción, ha impedido que se mantenga el programa a través del que sus hijos recibían atención psicológica. Sin este paraguas legal el Consell no puede cubrir un servicio que en su momento puso en marcha Adima por cuenta propia. La necesidad existía y había que ofrecer una alternativa a las familias. Sin embargo, la espera de este documento ha sido demasiado larga; Adima no puede mantener el servicio y prevé cerrar sus puertas en marzo.

Sonia se siente perjudicada por un proceso administrativo que no comprende. «No entiendo que habiendo tanta gente que lo necesite, no se mantenga este servicio». Ahora está angustiada por no saber qué pasará en el futuro.

Malos tratos y terapia

Cuando se inició el procedimiento por violencia de género de la expareja de Sonia, por supuestos malos tratos a su nueva pareja, saltaron las alarmas.

«Todo fue muy rápido», recuerda. El protocolo funcionó: Guardia Civil, Protección de Menores, Fiscalía... pero ese impulso que se dio al inicio se fue relajando a medida que avanzaba el proceso, hasta quedar casi frenado. Sus hijos seguían (y todavía siguen) visitando la casa de su padre una vez al mes sin pernocta. La situación provocaba muchas tensiones en casa y un inicio de depresión en el pequeño.

Desde Servicios Sociales le hablaron del programa Ibiza Cuida, en el que aceptaron su caso. Empezó la terapia en agosto de 2022. «Desde entonces a mis hijos les veo mucho mejor, tienen confianza con la psicóloga y sé que le cuentan cosas que a mí no me contarían por miedo a hacerme daño o a preocuparme».

Una terapia que no sólo es para los hijos, sino que se trata a toda la familia. La psicóloga le da a Sonia pautas para seguir en casa. «En situaciones en las que a lo mejor yo reaccionaría de un modo completamente distinto me indica cuál es el mejor modo de actuar para poder mantener la estabilidad en casa».

Los hijos de Sonia reciben sesiones individuales combinadas con sesiones por parejas entre hermanos. A estas, hay que sumar las sesiones en las que participa la madre, normalmente después de una sesión entre hermanos, para explicar las conclusiones a las que habían llegado y dar pautas.

Salud mental

Sonia considera que su situación requeriría seguir con la terapia, pero se muestra muy agradecida con el servicio recibido durante todos estos meses. Ahora su quebradero de cabeza es cómo hacer para mantener una atención que tan bien les ha venido a sus hijos. «Una visita al psicólogo son 60 euros de media, multiplícalo por cuatro personas y pon un mínimo de tres sesiones al mes contando las visitas grupales. Nos vamos a los 700 euros al mes. ¿De dónde los saco?», lamenta.

La otra alternativa, la sanidad pública, no le da una opción real de tratamiento. La pediatra de cabecera de sus hijos asegura que no se trata de una situación lo suficientemente «importante» como para derivar el caso al servicio de Psicología de la Seguridad Social. Aunque lo hicieran, sabe que la lista de espera es de meses.

Tampoco cree que el cambio les viniera bien a sus hijos. «Tendrían que volver a recordar todo lo que han pasado y volver a iniciar el proceso con otro psicólogo, ahora que ya tienen confianza con la profesional de Adima y les está yendo bien», reflexiona.

A Sonia esta situación le ha servido para darse cuenta de la importancia de la salud mental. «Mis hijos no saben canalizar los sentimientos que les genera esta situación, yo como madre puedo intentar ayudarles, pero no soy especialista, no les sé dar las pautas que ahora reciben» gracias a la asociación.

Advierte de que en conflictos familiares como el suyo, no sólo es necesario tratar situaciones como la del hijo con inicio de depresión, también hay problemas que no son enfermedades, pero afectan a la salud mental y requieren la atención de profesionales. Algo que sigue estando al alcance de pocos si se requiere una atención que se alargue en un plazo razonable de tiempo.