Una familia de Inglaterra lanzó al mar la pierna ortopédica de su padre, según explica el medio inglés Daily Mail. "El hombre llevaba esta prótesis porque la suya tuvo que ser amputada por un problema de circulación", cuenta el medio.

La prótesis era de Michael Harris, un marinero que murió en diciembre a los 66 años después de haber navegado por los mares de todo el mundo. "Su último deseo era que sus tres hijos lanzasen al mar la pierna ortopédica que llevaba", explica el diario inglés.

Como cuenta el medio digital, sus hijos cumplieron con su petición y lanzaron la prótesis desde Lydney (Gloucestershire, Inglaterra). "Natalie, una de las hijas, dejó escrita una nota para que, al llegar a tierra, alguien le escribiese", destaca Daily Mail.

A pesar de que los tres hijos querían que la prótesis viajara a Ibiza, recibieron el aviso antes de lo previsto, ya que solo viajó solo 48 kilómetros. "Una bióloga marina la encontró en Weston-super-Mare (Somerset, Inglaterra) y llamó a Daniel, otro de los hijos", explica el diario inglés.

"No pensé que escucharíamos nada al respecto tan pronto, pero cuando mi hermano me envió un mensaje diciendo que lo habían encontrado, me sorprendió", comenta Natalie a Daily Mail.

La bióloga marina le dijo a la familia que podría pasar un mes antes de que la prótesis saliera al mar más allá del estuario "ya que la marea lo estaba arrastrando hacia dentro", cuenta el medio digital. Natalie concluye en Daily Mail: "Allá donde vaya iremos a visitarlo, ya que será divertido".