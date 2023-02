Jornadas contra el cáncer en Ibiza: «Es una lotería que le puede tocar a cualquiera»

El padre de María Elena Tello tuvo que recibir tratamiento médico en Palma durante 15 meses. La plataforma cívica para conseguir la radioterapia en Ibiza aún no había alcanzado su objetivo, por lo que numerosos pacientes oncológicos estaban abocados a sufrir esos periodos de angustia e incertidumbre lejos de casa. Por suerte, encontraron el apoyo de Aspanob, la asociación que surgió en Mallorca para acoger a las familias de pacientes oncológicos de las islas menores.

«Estaba de lunes a viernes en Mallorca, en una habitación del piso de acogida, y los fines de semana en Ibiza», detalla Tello. Como agradecimiento a ese apoyo incondicional en un momento tan delicado, Tello presta ahora su tiempo libre como voluntaria de Aspanob.

Igualmente, Carolina Palomino devuelve el favor que Aspanob le brindó cuando llegó a Mallorca para tratar su cáncer de mama con radioterapia. Tenía 50 euros en el bolsillo y el temor de no saber dónde dormir. La fortuna le sonrió con los voluntarios de Aspanob en la Clínica Miramar, que la asesoraron y le ofrecieron una habitación en un piso de la entidad durante dos meses.

A quién recurrir

«El cáncer es una lotería que le puede tocar a cualquiera. Mucha gente llega al hospital sin saber a quién recurrir, porque desconoce la labor de todas estas asociaciones y los servicios que ofrecen, apunta la teniente de alcalde de Sant Josep, Pilar Ribas. Por ello, hace seis años, el Ayuntamiento decidió poner en marcha ‘Sant Josep contra el cáncer’, para conmemorar así el día internacional contra esta enfermedad, que se celebra el 4 de febrero.

El objetivo es reunir a las asociaciones de apoyo a los pacientes y sus familias, así como promover hábitos saludables para prevenir el cáncer. En esta edición, durante el viernes y el sábado se han llevado a cabo talleres y sesiones informativas con expertos en el Ayuntamiento de Sant Josep, que han versado sobre la alimentación sana, la asistencia psicológica para convivir con el cáncer o ejercicios específicos para pacientes en tratamiento.

Por segundo año, ‘Sant Josep contra el Cáncer’ culmina con un encuentro de las seis entidades participantes en el auditorio de es Caló de s’Oli, en una fiesta que cuenta con los puestos de comida de Fun and Trucks y que se anima con el concierto de Carly and The Cats o con una clase magistral de Kangoo Jump.

La exposición de cuadros de los alumnos de Miguel Ángel García sirve para recaudar fondos para Apaac

Dentro del auditorio se expone una colección de los alumnos del taller de pintura de Miguel Ángel García, con un total de 22 cuadros. La recaudación de la venta de estas obras se destinará a la Asociación Pitiusa de Ayuda a Afectados de Cáncer (Apaac).

En el puesto de esta entidad también se obtienen fondos con una serie de cajas, inspiradas en los 14 puntos europeos contra el cáncer, que incluyen vales con regalos o servicios facilitados por las empresas colaboradoras.

«Queremos que sirva para concienciar de todo lo que deberíamos llevar a cabo para prevenir una enfermedad que cada año afecta a más personas, como comer sano o hacer ejercicio», destaca la vocal de Apaac Gloria Corral. Esta asociación ofrece ayuda para abandonar los hábitos de riesgo, como el tabaquismo.

"Es muy importante que la gente pueda conocer qué servicios tiene a su disposición en las diferentes asociaciones"

Talleres

Apaac también ofrece talleres a los pacientes, como el de oncoestética, con una maquilladora que enseña cómo disimular los efectos de la quimioterapia. «Es muy importante para las mujeres sentirse guapas para subir la autoestima», subraya Corral.

«Es muy importante que la gente pueda conocer qué servicios tiene en las diferentes asociaciones, porque hay mucha gente que no lo sabe y ojalá que nunca tuvieran que necesitar nuestra ayuda», valora la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer, Carmen Villena. Esta entidad ofrece atención psicológica a las familias y pacientes, fisioterapeuta, talleres para personas en duelo o ayuda a la residencia para las personas que deban desplazarse para seguir un tratamiento.

Ibiza y Formentera contra el cáncer (IFCC) también ofrece todo tipo de ayuda a enfermos y su entorno, así como al departamento de Oncología del Hospital, al que han facilitado un vehículo o sillas de rueda, según detalla Beryl Jones.

Además de la ayuda a pacientes, el impulso a la investigación es otro campo que cubren otras asociaciones de Ibiza. La Asociación Elena Torres recauda fondos para el proyecto del CSIC que lidera Priscila Monteiro Kosaca. Se trata de una investigación para la detección precoz del cáncer con un análisis de sangre. «Ya se encuentra en nivel 4, en una fase avanzada de la investigación que ya permite hacer muestras con personas», destacan las voluntarias Ita Oliver y Antonia Planells.

Susana Ribas es la representante en Ibiza de la Asociación española de Cáncer de Mama Metastásico, una patología que, lamentablemente, «aún está un poco dejada en el campo de la investigación». Por eso, esta entidad se dedica conseguir fondos para el Premio Chiara Georgetti, que fue una de las fundadoras, con la que se concede una beca anual de 130.000 euros para una proyecto centrado en este tipo de cáncer, además de otras dos «metabecas» de 30.000 euros. «Estas jornadas son necesarias para dar visibilidad a nuestro trabajo. Cada asociación cubre una parcela de trabajo, así que, cuantas más seamos, mejor», destaca Ribas.