De Ibiza a la gala de los Goya

Algo más que una experiencia «increíble» se ha traído la cineasta y académica ibicenca Helher Escribano de la gala de los premios Goya. Algo para su festival, Ibicine. Algo que se muere por contar, pero que, prudente, hasta que no esté bien atado y en el saco prefiere callar. Algo que se fraguó en la fiesta posterior a la ceremonia, celebrada este año en Sevilla y a donde viajó con su compañera de fatigas en el festival ibicenco, Natalia Benito. Entre copas y tientos al catering, medio acordaron un compromiso y, de hecho, este lunes tenían que cerrarlo. «Le dije a Natalia que había que llamar cuanto antes para que no se nos escapara», indica, riéndose, Escribano, que confiesa que, por muy bien que se lo pasara el sábado en Sevilla, siempre lo observa todo con ojos profesionales. «Intento coger ideas, tanto de lo que me gusta como de lo que no me gusta, para Ibicine», indica. «Deformación profesional», comenta Escribano, a la que la gala se le pasó «volando»: «No sé cómo lo vería la gente por la televisión, pero allí, en directo, lo vives de otra forma y parece que va todo muy rápido».

Cuando recibió la invitación, la ibicenca llamó corriendo a su diseñadora de cabecera, Virginia Vald: «Le dije que iba a los Goya y me dijo que me pasara por su taller, me preguntó qué me apetecía y me mostró lo que tenía pensado para mí». Un vestido largo, negro, con un juego de transparencias que combinó con unos pendientes de otra firma ibicenca, Alice Vanderloo. Un estilismo con el que posó por la alfombra roja, algo a lo que, aunque se ha ido acostumbrando, aún la pone nerviosa. «Impone», señala Escribano, que confiesa que se pasó media gala «con lagrimillas en los ojos», emocionada por los discurso de los ganadores de los premios. Este año aún no ha podido votar, ya que su designación como académica es muy reciente, pero el año que viene está deseando hacerlo. 'As Bestas', la gran ganadora de la noche, le parece «un peliculón», aunque recalca que la cosecha del cine español de este último año ha sido «de peliculones». Especial ilusión le hizo la nominación a actor revelación de Mikel Bustamante por 'Cinco lobitos'. «Cuando mi madre lo vio me dijo que le sonaba antes de caer en que había actuado en mis películas», señala. «Antes de la gala le escribí para decirle que pasara lo que pasara, porque era un año muy complicado, tenía que estar contento», añade la directora ibicenca, que destaca la reivindicación del cortometraje que se hizo en la gala. Muchos de los asistentes lucían en sus solapas y vestidos una chapa en la que se leía «El corto también es cine». «Este año en la preselección de los Oscar había cuatro cortos españoles entre los quince seleccionados, al final no ha pasado ninguno, pero cuatro de quince es una barbaridad», relata la cineasta, que defiende que, en la sociedad actual, el cortometraje «es un formato muy bueno para contar historias». De hecho, en uno de los vídeos que han compartido Escribano y Benito en sus redes sociales, la directora de Ibicine aparece bailando en una fiesta posterior a la gala con la chapa prendida de su vestido. Otro ibicenco que acudió como invitado a la ceremonia de los premios Goya fue el también director de cine ibicenco y académico Héctor Escandell, que no había asistido nunca. «Me sorprendió la organización. De la ceremonia y de todo lo demás: los vuelos, el hotel, los desplazamientos...», apunta Escandell que, además, este año había visto bastantes de las películas nominadas. A él, que acudió con su novia, Yolanda Núñez, la gala se le hizo «un poco larga» a pesar de que reconoce que este año todos se ajustaron bastante al minuto de agradecimiento. Eso sí, «dos horas» antes de que comenzara la gala ya estaban allí y sin poderse mover mucho, ya que para salir tenían que hacer levantar a toda la fila. Si Helher Escribano se plantó en el taller de Virginia Vald en el momento en que recibió la invitación, Héctor Escandell tuvo que hacerse con todo el estilismo al completo. «Voy todo el año en chándal. No tenía ni la camisa. Las dos semanas previas a los Goya me los pasé haciendo pruebas para ajustarlo todo», comenta el director ibicenco, que confiesa que se sentía «incómodo» con la pajarita y los zapatos. La película ganadora, 'As Bestas', era su favorita. Aunque también le gustó muchísimo 'Modelo 77'. «Trata un tema muy inusual, como son los derechos de los presos en la Transición. Además, ahora estoy con un libro y una serie sobre 'El Arropiero', que estuvo allí», relata Escandell, que tampoco se perdió la fiesta posterior, en el mismo Palacio de Congresos de Sevilla. Eso sí, se fue pronto. «El día fue muy intenso», justifica.