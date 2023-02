Adima Ibiza cierra un programa de atención psicológica a menores por falta de financiación insular

Apenas un año ha durado el programa ‘Ibiza Cuida’ de atención a menores en riesgo de exclusión. No ha sido por que no haya necesidades que atender. En apenas once meses (el programa se inició en marzo de 2022) han asistido a 70 familias con las que han desarrollado alrededor de 200 terapias. Sin embargo, Adima Ibiza ha tenido que cerrar el programa de atención gratuita por falta de financiación, a pesar de que se impulsó por el interés manifestado en su momento por el Consell de Ibiza.

«Sólo con buenas intenciones no podemos funcionar», lamenta el responsable de Adima Ibiza, José Luis Jofré. Y es que hasta ahora el programa ha funcionado por la voluntad de la psicóloga y la abogada de familia que trabajaban sin cobrar en este programa. Necesidad que va a más Jofré explica que desde la asociación sin ánimo de lucro se observó la necesidad de crear un programa de apoyo psicológico y jurídico a familias con menores en riesgo de exclusión por situaciones de malos tratos, traumas infantiles, divorcios conflictivos... La idea estaba en el aire, pero aceleraron su puesta en marcha tras una reunión en el Consell. «Fui por otro asunto y comenté que habíamos observado esta necesidad. Me dijeron que estaban muy interesados en el tema. Estaban redactando un Plan de Infancia en el que encajaba perfectamente este servicio y me pidieron que enviara un proyecto». En ese momento decidieron que había que arrancar. Contaban con una psicóloga especializada en infancia y psicología forense, «un perfil prácticamente inexistente en la isla» y una abogada de familia. Ambas son profesionales con sus propios trabajos, que dedicaban horas para atender a los usuarios sin ninguna remuneración. Adima Ibiza pagaba el local con recursos propios. Se dio difusión al programa y «se sobrepasaron las expectativas». «Empezaron a derivarnos casos todos los ayuntamientos, porque no disponen de un psicólogo especializado para abordar la terapia a estos menores. También nos llegaron casos desde otras ONG, centros educativos o del Ib-Salut», detalla el responsable de Adima Ibiza. Se abordaban casos muy diversos: problemas de conflictividad, duelos por la muerte del padre o la madre, traumas infantiles... «Era un programa muy necesario en la isla, porque abordar el problema de esos menores durante la infancia previene que de adultos acaben en una situación de exclusión social. Es un tema de interés público», remarca Jofré. Como la bola de nieve que rueda por la pendiente, según avanzaba el programa aumentaba más el volumen de casos que recibían cada mes y que atendía principalmente la psicóloga de la asociación. Lentitud de la administración En noviembre tuvieron otra reunión con el Consell. «Les planteamos que estábamos en una situación agónica. No podíamos tener a unas personas trabajando meses sin cobrar. Nos pidieron paciencia y de nuevo un informe. Se lo entregamos, pero no hemos obtenido respuesta y yo en ese momento ya les dije que no podíamos seguir». Jofré critica la lentitud de la administración insular, «que no puede seguir el ritmo de las personas y de las asociaciones». En enero tuvieron que decir basta. «Informamos de que no íbamos a recibir más casos, cuando teníamos a ocho familias en lista de espera. Por ética mantenemos los casos con los que estábamos trabajando». Jofré considera «una vergüenza» que, tras un año de actividad, la única ayuda que se les haya concedido es una subvención de 4.000 euros, que todavía no han recibido, para cubrir un servicio que recuerda que debería prestar la administración pública en «una competencia que es del Consell». Los profesionales del programa seguirán ofreciendo apoyo hasta cerrar los casos pendientes. Jofré calcula que hasta marzo. Entonces se dará carpetazo a un programa que se ha demostrado necesario, pero al que el Consell no ha ofrecido cobertura. Ocho años a la espera de concierto Aspanadif mantiene un programa de inserción laboral que debería estar concertado La Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Discapacidad de Ibiza y Formentera (Aspanadif), denuncia que siguen sin el concierto de un centro ocupacional para personas con discapacidad, tras ocho años desde que el Consell de Ibiza expresara su intención de concertar el servicio. «Sinceramente, hemos tirado la toalla y mi desconfianza es total hacia una administración totalmente anquilosada», critica el presidente de la asociación, José Luis Jofré. Indica que la actividad se sigue manteniendo gracias a la contratación de servicios por parte del Ayuntamiento de Ibiza y el Ayuntamiento de Sant Josep, que a través de contratos de servicios proporcionan trabajo a las personas con discapacidad que hay en el centro y permiten financiar los servicios relacionados con este espacio.