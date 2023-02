El 28 de agosto de 2016, Tim Bergling, más conocido como Avicii, se ponía a los platos en la discoteca Ushuaïa de Ibiza para un último show antes de tomarse un descanso, tras aludir a problemas de salud mental y al agotamiento por llevar años viajando de un país a otro. Nunca más volvió a pinchar ante el público. Esa actuación en Ibiza fue la última de su carrera.

El vídeo de esa última actuación ha sido ahora colgado en su cuenta de Youtube. En ella, el joven dj sueco pincha su tema 'Addicted To You' de su álbum debut 'True' para los afortunados 'clubbers' que esa noche abarrotaban Ushüaia Ibiza y que nunca podrían haberse imaginado que sería su último baile con Avicii. El vídeo se subió hace ocho días y ya tiene más 159.000 visualizaciones.

Avicii se quitó la vida en 2018 después de retirarse en 2016 de los escenarios.

Nacido en Estocolmo el 8 de septiembre de 1989, fue el autor de éxitos internacionales como 'Hey Brother', 'Levels', 'Wake Me Up' o 'Addicted to You'. Tim Bergling logró además en 2010 posicionarse en la lista de los 100 mejores DJ del mundo, publicada por la revista especializada DJmag. A pesar de su final trágico y prematuro, su música y su legado continúan.

El día 20 de abril de 2018 al conocerse su muerte sus fans se dieron cuenta de que esa había sido su última actuación.