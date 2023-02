Metges del Món denuncia que Salud vulneró el derecho a la atención de 33 personas

La delegación de Metges del Món de Ibiza denuncia en su informe anual que la sanidad pública de la isla vulneró el derecho a la atención sanitaria de 33 personas. Se trata del dato proporcionalmente más elevado de todas las islas, según este mismo documento, ya que en Menorca los responsables de la entidad han denunciado un único caso mientras que en Mallorca fueron 51. Una cifra que la coordinadora de la entidad en Ibiza, Rocío López, califica de «locura» y «despropósito». «Todos son casos de personas migrantes, mayoritariamente en situación administrativa irregular, o con la imposibilidad de poder acreditar su residencia en el territorio a través de un empadronamiento», indican desde la entidad, que recalca que la mayor barrera de acceso a la salud «es la falta de empadronamiento».

«Esto es en sí mismo un delito por parte de las administraciones puesto que no están cumpliendo con la ley», continua Metges del Món, que asegura que los ayuntamientos «ponen barreras» para que las personas realicen este trámite «cuando deberían ser los facilitadores de este derecho». A esto, indican, se suman otros obstáculos, como «la falta de documentación, de recursos económicos, de acceso al mercado laboral regulado, ser migrante o ser migrante racializado, entre otros», según señalan que les explican las personas que atienden en la ONG, que tiene su sede en ses Figueretes. El informe reconoce que en la normativa actual vigente —«el Real Decreto 7/2018 que mejoraba el real decreto de 2012 que fue devastador en cuanto al acceso al sistema público de salud»— hay «un vacío» en las atenciones a menores, embarazadas y urgencias, «por lo que es competencia de cada Comunidad establecer un criterio de atención».

Compromisos de pago

Entre los casos denunciados en Ibiza se encuentran menores de edad, embarazadas, mujeres que querían abortar o personas con enfermedades «graves», apunta López. El informe de 2022 que la entidad realiza a nivel nacional detalla que se entregan «compromisos de pago» a los pacientes, «sin informarles de en qué consiste el documento y sin darles la opción de ser atendidos por un trabajador social para que pueda valorar si su situación económica es o no vulnerable y por tanto puede hacer frente a este pago». «La mayoría de los casos vienen de un contexto socioeconómico muy vulnerable y no pueden hacer frente al pago de una factura», apunta López, que asegura que no denuncian esta situación únicamente por lo que les han contado los usuarios de la asociación sino porque han estado presentes en alguno de estos casos: «Lo hemos vivido en primera persona. Hacemos acompañamiento, pero no vamos con una chapita en la que diga que somos trabajadoras sociales de Médicos del Mundo y el personal administrativo actúa como lo hace habitualmente».

38,8% De los casos denunciados por Metges del Món en Balears son de Ibiza Metges del Món denuncia 85 casos de vulneración del derecho de atención sanitaria en el total de Balears, de los que 33 corresponden a Eivissa, el 38,8% del total.

Desde la entidad explican que en los últimos meses se han reunido con personal sanitario de los centros de salud. «Están escandalizados», afirma López, que detalla que estos profesionales no denuncian estas situaciones por temor a las consecuencias, no tanto de los responsables sanitarios como de los propios administrativos. «Han empezado a detectar que no les llegan los perfiles que recibían años atrás, población migrante o sin recursos, algo extraño. Empezaron a rascar y se han dado cuenta de que esa primera barrera de admisiones estaba en la parte administrativa», continúa López.

La coordinadora de la entidad critica que, independientemente de que finalmente se les cobre o no, el simple hecho de hacerles firmar el compromiso de pago hace que muchos se planteen, aunque se sientan muy mal, pedir asistencia sanitaria. «Cuando ven que les están dando el documento hay gente que se da media vuelta y se va», afirma López, que asegura que algunos de estos pacientes no llegan a la consulta del médico o la médica, «que tienen potestad para poder dar de alta en el sistema a cualquier persona si valoran que debe ser atendida».

«Cada vez el acceso a la atención sanitaria está peor. Balears ha presumido durante mucho tiempo de tener acceso a la salud universal, pero esto se ha ido perdiendo por el camino y a marchas forzadas», concluye la coordinadora en Ibiza de Metges del Món.

Salud afirma que «lo primero» es atender al paciente

Esta semana se cambia el formulario que se entrega a quienes no tienen tarjeta para evitar confusiones

Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera aseguran que «lo primero, siempre» es atender a la persona que lo necesite, «cuente o no con tarjeta sanitaria». «Nos constan casos, incluso, de amigos que rellenan los formularios mientras se está atendiendo a la persona», añaden.

La gerencia sanitaria asegura que el compromiso de pago es «simplemente» un papel en el que «lo importante» es recoger los datos de la persona que acude sin tarjeta sanitaria no sólo por tener constancia de a quién hay que facturar esa atención sino también por si hay que comunicarle, a posteriori, resultados de pruebas. «En ningún caso se trata de un documento que tenga como objetivo ser un limitante de la asistencia sanitaria», insisten antes de detallar que, de hecho, precisamente tras constatar que las personas más vulnerables pueden tener esa sensación se va a cambiar el formulario.

En el nuevo modelo, que debería llegar esta misma semana a todos los recursos sanitarios de las islas, hay una casilla para indicar que quien reclama asistencia sanitaria es una persona en situación vulnerable (sin los papeles en regla, sin tarjeta sanitaria, sin recursos...), a la que se pide que se comprometa a aportar la documentación que acredite esta situación. En el mismo apartado se facilita un número de teléfono al que pueden llamar estas personas en el caso de que necesiten algún tipo de indicación o ayuda.

«En términos generales nos consta la empatía del personal administrativo del servicio de Urgencias y de los centros de salud. Pero estos profesionales no tienen capacidad para comprobar, simplemente por el relato de una persona, si se encuentra en situación de vulnerabilidad, si es turista o si procede de un país con el que se tiene convenio», justifican desde la gerencia.

Desde el Área de Salud insisten en que en ningún momento se pretende, con la petición de datos, que las personas más vulnerables sientan que tienen que abonar la asistencia sanitaria o que esto suponga un temor que les disuada de acudir al médico en el futuro.