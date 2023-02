llama la atención

u Que el Consell de Ibiza ‘vendiera’ como nuevos los seis autobuses híbridos que la empresa Alsa ha incorporado a las líneas de Ibiza, en la presentación pública que hizo este viernes ante los medios de comunicación. Tanto el presidente, Vicent Marí, como el conseller de Transportes, Javier Torres, utilizaron la palabra ‘nuevos’ para referirse a ellos, cuando solo había que comprobar las matrículas, JVC, para saber que son de 2016. Seguro que estos autobuses servirán para retirar a otros con una antigüedad mayor y que evitarán la emisión de 85 toneladas de CO2, como especificaron, pero no hacía falta decir que son nuevos, cuando no lo son.

u Que el Ib-Salut no exima del requisito del catalán a los oncólogos y los cardiólogos del Hospital Can Misses, dos especialidades en las que desde hace años resulta muy problemático cubrir las vacantes. El Ib-Salut dice que si no se ha retirado el requisito lingüístico es porque no son deficitarias, pero la realidad parece que, una vez más, le lleva la contraria.