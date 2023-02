Isabel Martínez León, exarquitecta municipal de Sant Josep: «Despidieron a mi padre por oponerme a proyectos ilegales»

Isabel Martínez León (Larache, Marruecos, 1949) fue la arquitecta municipal del Ayuntamiento de Sant Josep entre los años 1974 y 1977, cuando la empresa Ibifor trató de urbanizar ses Salines mediante una serie de complejos turísticos para casi 20.000 plazas. Forzada a abandonar su puesto de trabajo por no querer plegarse a las presiones de los promotores urbanísticos y sus cómplices en el Ayuntamiento, la Corporación municipal ha decidido ahora rehabilitar su memoria y le concederá dentro de unos días la Medalla de Oro de Sant Josep.

Sus informes técnicos, apoyados por el entonces alcalde, evitaron la urbanización de ses Salines, pero también de otros puntos del municipio. ¿Cómo ve la concesión de esta distinción por parte del Ayuntamiento que hace ahora 46 años la echó de su puesto de trabajo?

La verdad es que es algo muy emocionante y estoy muy agradecida a todas las personas que lo han hecho posible. La concesión de la medalla de oro significa un reconocimiento social, profesional, de recuperación de viejos amigos y compañeros pertenecientes a diferentes estamentos en los que he trabajado. Muchas personas me felicitan estos días. La verdad es que ha sido un subidón de adrenalina. Estoy muy feliz.

Usted era, en 1974, una recién llegada a la isla, además de una mujer muy joven. Y fue recibida con hostilidad por parte del verdadero factótum del Ayuntamiento, el secretario municipal. En estas condiciones, informar desfavorablemente esos proyectos urbanísticos fue un acto de valentía…

Pues sí, visto con perspectiva, creo que entonces fui valiente, pero la verdad es que volvería a hacerlo igual, sin la menor vacilación. He de decir que lo primero que hice fue declararme incompatible para llevar cualquier proyecto del municipio como arquitecta privada, lo cual se autoaplicó mi marido también arquitecto, a pesar de que entonces no existía aún la Ley de Incompatibilidades, que ahora sí lo prohíbe. El saber que yo no iba a ser juez y parte en ningún proyecto, y que no iba a obtener beneficios contrarios a los intereses municipales me dio mucha tranquilidad de espíritu. A pesar de eso, las presiones fueron brutales, tanto de personas del propio Ayuntamiento como de poderes externos relacionados con la vorágine edificatoria de la época.

No solo estaba el proyecto de ses Salines. Todo el municipio era un hervidero de proyectos…

En base a la poca normativa que había (en esa época solo existía el Plan Provincial de Balears, de 1972), se estaba tramitando un Plan General para Sant Josep, que estaba a punto de ser aprobado definitivamente, y que preveía para el municipio más hectáreas de suelo urbanizable de las que el Plan Provincial preveía para todo Ibiza y Formentera. Vaya, que solo Sant Josep ya se comía todo el crecimiento permitido para las Pitiusas.

¿Cómo interpreta la abstención del grupo del PP en la concesión a su medalla de oro?

Yo se lo preguntaría a ellos, pero que contesten sin divagaciones y con concreción. Eso de que no se ha tramitado bien el expediente… no. Parece que argumentan que ‘se ha denigrado a alguien del Ayuntamiento’ para justificar la medalla. Yo creo que decir la verdad no es denigrar. Y ahí está la historia para el que quiera enterarse. Hay publicaciones, libros y expedientes, e informes en el propio Ayuntamiento que avalan cuanto se ha dicho. Supongo que se refieren al entonces secretario, Josep Gustems. Pero todo lo que se dice es absolutamente veraz. Él defendía intereses particulares, y de paso los suyos propios, contra los legítimos derechos de la Corporación y de los habitantes de Sant Josep. Este señor hacía informes contra el Ayuntamiento para particulares a los que cobraba, ¡siendo el secretario de la Corporación! Tenía un interés desmedido en que se aprobaran ciertos proyectos de determinadas urbanizadoras.

¿Cuál es el peor recuerdo que conserva de aquellos años?

El maltrato que se me dio por parte de esa persona, que era hostil, brutal. Entraba en mi despacho dando una patada en la puerta para exigirme cosas que sabía que yo no iba a aceptar. Actuaba con insensibilidad, inhumanidad e ignominia. Ya desde el primer día, en noviembre de 1974, fui a firmar mi contrato de arquitecta y me dijo que no obedeciera a nadie que no fuera al alcalde y a él. Pues bien, al no poder los poderes fácticos encandilarme con dádivas, porcentajes y encargos, todo lo cual rechacé, se lo hicieron pagar a mi padre, dejándolo sin trabajo de un día para otro. Él trabajaba en unos hoteles de alguien que no quiero mencionar. Fue lo peor para mí, muy doloroso. Todo lo demás me resultó llevadero. Tenga en cuenta que yo tenía muy poco dinero, en el Ayuntamiento cobraba 5.833 pesetas al mes (solo la comida ya me costaba 7.500 mensuales), sin vacaciones ni seguridad social. Mis padres me ayudaban de una forma incondicional. Así que cuando despidieron a mi padre, lo pasé mal. Pero él me dijo: «Me siento orgulloso de ti, porque sé cuál es la razón del despido, así que, hija mía, seguiremos adelante».

Mientras fue alcalde José Tur Serra, Coques, le apoyó plenamente. Los problemas le llegan a usted cuando Tur Serra es cesado y se queda sin su principal apoyo.

Cesaron a Tur Serra el mismo día en que había de celebrarse un pleno para reivindicar el uso público de las playas de ses Salines. El gobernador civil de Balears, el señor Maura, defenestró a Coques el mismo día, antes de que celebrara el pleno. Los promotores de dicha urbanización acusaron al alcalde de prevaricación, y lo sentaron en el banquillo, pero finalmente fue absuelto. Y en cuanto a mí, a partir del momento en que cesan al alcalde, dejaron de pasarme proyectos para informar. Un día encontré la puerta de mi despacho en el Ayuntamiento cerrada con llave. Le dije al funcionario que me abriera. Dijo que no, que eran órdenes del secretario. Entonces acudí con un notario, que levantó acta. Pero el secretario decía que yo no podía entrar ya que mi contrato no estaba en vigor, lo cual era completamente falso, y que, si en cinco minutos no me iba, llamaría a la Policía Local. Yo le dije que no me iba. Vino la policía. Les pregunté quién les había dado la orden de desalojarme, y dijeron que el secretario. Presenté un atestado en la Guardia Civil. Pero yo ya no tenía apoyos a partir de entonces… En agosto de 1976 presenté una denuncia sobre todas las irregularidades urbanísticas ante el director general de Administración Local del Gobierno, Modesto Lozano, el cual pudo comprobar durante los días 14, 15 y 16 de septiembre, en persona, que todo lo que había en esa denuncia era cierto. El día 16, yo estaba a punto de dar a luz, y le tuve que decir al señor Lozano que se diera prisa, porque el bebé iba a nacer, yo estaba rompiendo aguas…Por eso mi hija fue prematura.

El nombramiento de Tur Serra como alcalde, si bien solo duró unos años en el cargo, fue providencial para salvar ses Salines y otros lugares del municipio…

Fue providencial. Él tenía muy claro que la reivindicación de ses Salines como de uso público [Ibifor las reclamaba para sí como propiedad privada] la llevaría adelante con todas sus consecuencias y a todos los efectos. Era un hombre de gran cultura, gran conocedor del Plan Provincial, de la Ley del Suelo y de la Ley de Régimen Local. Y tenía una gran determinación y personalidad, y actuaba sin vacilación. Respetó todos mis informes. Si él no hubiera sido alcalde, no sé cuánto tiempo habría podido soportar esa presión que se ejercía sobre mí. He de decir que quien también me apoyó en todo momento fue el delegado del Gobierno que entonces había en Ibiza, José Mieza. Estamos hablando de la época franquista, pero el alcalde y Mieza me respetaban todos los informes, los hacían suyos. No pasó lo mismo con el gobernador civil de Balears, Maura, ni con el anterior delegado en Ibiza, Antoni Torres, Secorrat.

¿Cree que ses Salines se habrían salvado del cemento en 1977 aunque no hubiera habido movilización popular, solo con el trabajo en los despachos?

Rotundamente, no. La movilización popular tuvo un efecto que trascendió a la isla de Ibiza y llegó a todo Balears. Sirvió también de ejemplo para otras muchas acciones que se harían después. Y llegó hasta Madrid, que entonces tenía mucho que decir en todos los aspectos.

Entre Tur Serra y usted frenaron 13 proyectos urbanísticos en esos años. ¿Cómo fue?

Cuando nosotros llegamos, se había aprobado definitivamente el Plan General de Sant Josep, con esas áreas urbanizables. Era un PGOU muy desarrollista, como dije. El alcalde me pide urgentemente un informe para recurrir esa aprobación. Hago el informe y el alcalde consigue audiencia con el ministro de Vivienda, en Madrid, el señor Rodríguez de Miguel. Estábamos allí y el ministro hizo llamar a los técnicos que debían resolver nuestro recurso. Dijeron que teníamos razón. El ministro les preguntó: ¿pero en todo? Sí, en todo, contestaron los técnicos. «Pues hagan un informe urgentemente porque vamos a echar para abajo esa aprobación», dijo el ministro. De este modo, el Plan General quedó anulado.

Usted acaba por dejar el Ayuntamiento, y su puesto lo ocupa el que era el aparejador municipal, Federico Cuevas, de talante bastante diferente al suyo…

Ese puesto de aparejador municipal Cuevas ya lo ocupaba cuando yo entré como arquitecta municipal. No obstante, yo no le vi nunca trabajando en el ayuntamiento. De hecho, y años antes de que yo fuera contratada, se construyó el hotel Insula Augusta [promovido por Abel Matutes], de considerables dimensiones, y en primera línea de playa en Platja d’en Bossa, que más tarde, fue demolido por sentencia judicial. El hotel tenía como aparejador de dicha obra al señor Cuevas, que a la vez era aparejador municipal, y, aparte de eso, como militar que creo que también era, informó favorablemente para Aviación Civil. Algunos pilotos de avión amenazaron con negarse a venir a Ibiza, porque el hotel estaba situado en la línea de aterrizaje y obligaba a hacer una maniobra peligrosísima. Eso fue un escándalo sin precedentes. Era un hotel muy alto. Entonces, los militares se interesaron por este asunto, incoaron expediente sancionador contra el aparejador y como consecuencia de ello, fue juzgado y condenado a prisión. Esto era a comienzos de los años 70. El hotel, como ya se ha dicho, acabaría siendo derribado. Téngase en cuenta que este aparejador municipal, en el año 74, había firmado, como aparejador privado, el 87,3% de todos los expedientes de obra mayor que se tramitaban en el Ayuntamiento. No obstante, esta manera de proceder era lo habitual entonces en todos los ayuntamientos, dado que no existía la Ley de incompatibilidades [que impide a los técnicos municipales firmar proyectos como profesionales privados]. Cuando entramos el alcalde Coques y yo, ese porcentaje ya bajó al 36,7%. Cuevas fue aparejador municipal de manera ininterrumpida. Al salir el alcalde Coques del ayuntamiento, a mí dejaron de pasarme expedientes para informar, y pese a que yo ya había hecho informes desfavorables para la tramitación de las 13 urbanizaciones citadas, con gran preocupación pensé que podrían haberlos sacado de los expedientes, lo cual me impulsó a volver a presentar esos informes por correo certificado y con acuse de recibo.

Esa forma de actuar en el Ayuntamiento se alargó mucho, porque con José Serra Escandell y su arquitecto Antonio Huerta, siguió la misma tónica…

Efectivamente, esta forma de actuar se alargó durante muchos años, ya estábamos en democracia, y en este momento ya había Ley de incompatibilidades. Era escandaloso lo que pasaba. Lo que hicieron fue muy lesivo para los intereses de profesionales decentes que querían trabajar honradamente y no era posible, porque se copaban desde una situación de poder los encargos profesionales, viciando así el normal funcionamiento que hubiera debido darse desde la Administración.

¿Qué aconsejaría a los técnicos que hoy trabajan en los ayuntamientos, en el área de urbanismo?

Que sean siempre honestos, que agilicen los informes. Y que citen todas las subsanaciones o cambios a introducir en los expedientes presentados, de una sola vez, no ahora un reparo y dentro de seis meses más, como sucede en algún ayuntamiento. Y que, como funcionarios públicos que son, atiendan correctamente a técnicos y particulares que van a consultar, lo cual a veces no siempre sucede. Y también transparencia para que cada uno pueda consultar el estado de trámite del expediente. En el plano normativo, es necesario que se simplifique el exceso de normativa que hay ahora, a veces incluso contradictorias entre sí.