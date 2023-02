«Me dijeron que si no me comprometía a pagar no atendían a mi bebé»

«Uno de los últimos casos que hemos tenido es el de un chico que ha alcanzado ya la mayoría de edad. Es de Colombia y está en un piso de transición y haciendo un curso. Tenía una infección y se pasó más de dos semanas con mocos y secreciones sin que le atendieran. No lo hacían si no era con un pago por adelantado», relata Rocío López, coordinadora de Metges del Món en Ibiza, que muestra uno de los compromisos de pago que han firmado algunos de sus usuarios en los centros de salud y el hospital.

En el nuevo formulario para personas sin tarjeta sanitaria hay un apartado para situaciones no facturables

El documento, en el que el paciente tiene que indicar sus datos personales y responder si se encuentra en la isla de vacaciones, tiene cinco opciones, pero todos los que han acudido a la entidad han marcado una equis en la misma casilla, la número cuatro: «Asistencia pacientes extranjeros de la UE y Reino Unido». Abajo se indica que el documento es un compromiso de pago. «Me comprometo al pago derivado de la asistencia recibida al encontrarme en una de las situaciones siguientes», se lee antes de un segundo párrafo en el que se detalla: «En un plazo de diez días naturales a partir de la fecha de la atención me comprometo a facilitar los datos y/o documentos necesarios para repercutir el coste de la asistencia recibida al tercero obligado al pago. En el caso de no hacerlo, me comprometo al pago de la asistencia recibida en la situación anteriormente indicada».

A partir de esta semana, el documento que se entregará a las personas que soliciten es muy diferente. En ella, eso sí, se piden todos los datos del paciente (personales y de contacto), pero luego, en las casillas se diferencia entre las situaciones facturables (compañía privada, accidente de circulación, accidente laboral, personas de la UE y otras asistencias como mordeduras de animales o accidentes en eventos deportivos, escolares, en la vía pública...) y no facturables, apartado, este último, en el que se detalla que está incluida la población «irregular y/o vulnerable sin derecho a asistencia sanitaria reconocida, sin terceros obligados al pago y sin recursos económicos». A quienes marquen esta casilla se les indica que en 30 días tienen que aportar documentación que acredite esta situación y, en el caso de que no sepan cómo hacerlo o necesiten ayuda, se les remite a un teléfono.

Rocío López recuerda otro de los casos: un chico migrante a quien antes de una operación «le advirtieron de los costes que tendrían para él los días que debería pasar en la UCI».

La pesadilla de una madre: «Nos insistieron en que sin tarjeta sanitaria no nos atendían»

Tres días llevaba su bebé, de cerca de dos meses, con diarreas y vómitos. Era el pasado diciembre y ambas acababan de llegar de Venezuela a la isla, con la abuela de la pequeña. «No queríamos llevarla al hospital porque mi madre decía que al no tener papeles no la iban a querer atender», relata esta joven migrante, que prefiere no revelar su nombre. Al tercer día con la bebé malita, sin constatar mejora alguna —«tenía diarrea cada diez minutos»—, no pudo más y a pesar de los comentarios de su madre decidió llevar a la niña al centro de salud de es Viver, el más cercano a su casa: «Le dije a mi madre que la llevaba, que se iba a deshidratar».

Cuando llegaron al ambulatorio, explicaron la situación de la pequeña a la persona que se encontraba en el mostrador de admisiones: «Nos preguntó si teníamos tarjeta sanitaria y le explicamos que no, que yo acababa de llegar aquí hacía un mes y medio, pero que la niña se encontraba muy mal. Y entonces nos dijo que no nos podían atender, que teníamos que pagar». La joven recuerda que su madre preguntó cuánto costaría la consulta y le contestó que «unos 200 euros como en un centro privado». Una cantidad «imposible» de asumir para ella: «Me puse a llorar, puedo llegar a entender ese maltrato con una persona adulta, pero con una niña de dos años...». Las dos adultas consultaron si sería posible pagar esa factura «poco a poco», pero la respuesta, asegura la madre de la pequeña, «fue que no, que teníamos que pagarlo de una vez».

Rocío López, de Metges del Món en Eivissa, muestra compromisos de pago firmados por personas sin recursos

Abandonaron el centro de salud sin que ningún médico viera a la niña y se marcharon directas al Hospital Can Misses, a Urgencias. «Y nos pasó exactamente lo mismo», relata la madre, que continúa: «Nos preguntaron que si para venir de Venezuela no habíamos contratado un seguro de viaje. Sí, pero llevábamos un mes aquí, ya se nos había vencido. Nos insistieron en que sin tarjeta no la podían atender». Así, preocupada por la niña y hecha un mar de lágrimas, se marchó a casa sin que, hasta el momento, ningún médico hubiera siquiera visto a la niña.

«Estaba preocupada por cómo iba a pagar todo ese dinero sin trabajo» Embarazada con un aborto

Al ver su preocupación, la dueña de la casa en la que viven les recomendó que acudieran a Metges del Món. «Fuimos al día siguiente y ese mismo día atendieron a la niña. Cuando desde Médicos del Mundo les explicaron lo que nos había pasado dijeron que ellos no habían sido», relata la madre. Tanto ella como su hija tienen ya la tarjeta sanitaria, un trámite en el que también las han ayudado desde la asociación. La pequeña se encuentra ya bien «gracias a Dios», explica la madre, que no quiere ni pensar en qué podría haber pasado.

Un aborto y una factura: «Me dijeron que no me atendían si no me comprometía a pagar»

Un total de 391 euros. Es lo que Kelly, colombiana, asegura que le dijeron en el servicio de Urgencias del Hospital Can Misses que le costaría que la viera un médico. «Lo primero que pensé es que cómo iba a pagar todo eso. Acababa de llegar a la isla y no tenía trabajo», recuerda aquel duro momento, del que se cumple ahora un año. «Fue el primero de febrero», matiza. Llevaba ya varios días enferma. Con mucho malestar. «Como una gripe», afirma. Llegó un momento en que sintió mucho dolor y acudió al baño: «Expulsé algo rojo. Grandecito». En previsión de tener que acudir la médico, la joven hizo una foto con su móvil.

«El día siguiente seguía el dolor», recuerda, así que se acercó al centro de salud, donde la atendieron sin ningún problema. «El doctor me trató excelente», señala Kelly, que explica que el facultativo, ante la sospecha de un aborto o amenaza del mismo, le hizo una prueba de embarazo. «Me dio unos papeles y me envió a las Urgencias del Hospital Can Misses. Allí, cuando llegué, entregué en la recepción todos los papeles, expliqué lo que me pasaba y me preguntaron si estaba empadronada o tenía tarjeta sanitaria. Cuando dije que no, me contestaron que entonces no me podían atender si no me comprometía a pagar, y que la consulta costaría 391 euros», relata la joven. «Me tenían que ver sí o sí», comenta. Así que firmó el compromiso de pago sin dejar de pensar, y de repetirse, a ella misma y a la persona que le tendía el documento, «cómo voy a pagar esto».

Puedo llegar a entender ese maltrato con un adulto, pero no con una niña de dos años» Madre de una niña

Con ese documento acudió a Metges del Món, que se ocuparon de su caso: «Me acompañaron y gracias a ellos conseguí una exoneración del pago». Al saber que no habían actuado correctamente, Kelly decidió poner una reclamación, un documento que, lamenta, no quisieron recoger en el servicio, explica la colombiana que, por suerte, ha conseguido ya su tarjeta sanitaria y confía en no volver a pasar por otra situación como la que vivió hace ahora un año. «Estaba asustada por lo que me pasaba y preocupada por cómo iba a pagar todo ese dinero sin tener un trabajo», recuerda la joven, que se marchó de su país con la esperanza de mejorar su calidad de vida.

El castillo de Kafka: «Conseguir la tarjeta sanitaria ha sido una auténtica odisea»

A Ulises le hubiera gustado ver tratando de obtener la tarjeta sanitaria en vez de enfrentándose a lestrigones, sirenas y cíclopes. Es lo que opina M. (prefiere no dar su nombre completo), que califica de «auténtica odisea» hacerse con la tarjeta. Argentina e italiana, llegó a Ibiza en septiembre de 2019 y no consiguió tener en sus manos el codiciado documento que le facilita el acceso a la sanidad pública. Un recorrido digno de ‘El castillo’ de Kafka.

«He luchado tres años por la tarjeta sanitaria. Lloraba al pensar ‘qué pedirán ahora’» Afectada

Al poco de llegar a la isla acudió al centro de salud de Vila para pedir la tarjeta sanitaria. Allí, explica, le dijeron que para ello debía presentar «un certificado de sanidad no exportable», pero en el ambulatorio no supieron decirle cómo conseguirlo. «Fui al viceconsulado de Italia, pero allí me dijeron que no sabían qué les estaba pidiendo y que no podían hacer nada. Desesperada porque no veía salida al embrollo burocrático acudió al Consell de Ibiza, donde le recomendaron que consultara en Metges del Món. «Me comentó que su esposa era médico y que ellos eran los únicos que podrían ayudarme», relata esta mujer, que en algún momento de estos años perdió la cuenta de las veces que había acudido al mostrador de administración del centro de salud para tratar de averiguar cómo conseguir la tarjeta. Hasta que un día una trabajadora social de la entidad la acompañó y exigió que les dijeran qué necesitaban para conseguir el documento y dónde conseguirlo. En ese momento ya había pasado un año y medio desde la primera vez que acudió al centro de salud. «Ella llamó al viceconsulado y luego volví a llamar yo. Un año y medio después sí sabían qué era lo que me pedían», explica. Volvió de nuevo al centro con la seguridad de que le harían la tarjeta, pero le dijeron que ya le habían explicado muchas veces lo que pasaba y que parecía no entenderlo: «Llamé con mi móvil a la responsable de las tarjetas sanitarias, a la que ya le había explicado el problema, para decirle que teniéndolo todo insistían en no hacerme la tarjeta. Le pasé mi teléfono al administrativo para que hablara con ella. Se puso muy nervioso». Eso sí, le hizo la tarjeta. «¡Ni miró el documento! ¡Después de tanto tiempo, ni lo miró!», exclama. Se lo dijo. Le pidió que lo mirara. Y que se hiciera una fotocopia. Y que atendiera a cómo y dónde lo había conseguido «por si alguien tenía el mismo problema, para que pudieran ayudarle». «No quería que nadie pasara por lo mismo que yo, porque ha sido muy duro», explica esta mujer, que respira tranquila. Tiene su tarjeta sanitaria. Se caduca este mes de abril, un año después de su expedición, pero tiene bien guardado el documento que tardó casi dos años en conseguir. «He estado tres años luchando. Había veces que, antes de ir, lloraba de los nervios, de pensar ‘qué me pedirán ahora’», relata.