llama la atención

Que el restaurante Es Xarcu haya seguido funcionando pese a que desde hace nada menos que 26 años existe una orden de demolición que aún no se ha cumplido. Ahora, la conselleria de Medio Ambiente da de plazo hasta el día 31 de marzo para que la propiedad del establecimiento lo derribe. Si no cumple voluntariamente con esta orden, la Comunitat Autònoma intervendrá sin necesidad de contar con licencia del Ayuntamiento de Sant Josep. La medida aprobada en 2006 por el Govern de Matas para legalizar el popular restaurante no fue suficiente, tal y como concluyó una sentencia del año 2017.

El cariño de los residentes de Sant Miquel hacia Toni Florit, hasta hace poco su médico. Pudo comprobarse en el acto de homenaje en el que la conselleria de Salud bautizó con su nombre la unidad básica de la localidad en la que tantos años atendió a sus pacientes. Muchos de ellos acudieron al emotivo homenaje e incluso bromearon con su vuelta, pese a que el médico alargó su jubilación ya hasta los 70 años.