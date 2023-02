El Ib-Salut no exime del requisito del catalán a los oncólogos y los cardiólogos del hospital de Ibiza

El Servei Balear de Salut no exime del requisito del catalán a los especialistas que se interesen por una de las plazas vacantes en los servicios de Oncología y Cardiología del Hospital Can Misses. Así lo confirmaron ayer desde el propio Ib-Salut, donde insistieron en que si se incluye el requisito lingüístico en estas dos especialidades es porque no son deficitarias, a pesar de los problemas manifiestos para completar ambas plantillas, especialmente la del servicio de Oncología.

En estos momentos, el departamento únicamente cuenta con dos especialistas de los cinco que integran la plantilla. Además, uno de ellos se encuentra de baja, por lo que únicamente hay uno, el jefe del servicio. Desde hace cerca de un año la conselleria balear de Salud ha intentado paliar esta situación con la visita de especialistas de Mallorca, primero de los hospitales Son Llàtzer y Son Espases y únicamente de este último desde hace un tiempo. Unas visitas que ha sido necesario aumentar debido a que, tras más de un año de intensa búsqueda, el Área de Salud de Ibiza y Formentera no ha conseguido completar las contrataciones.

Este mismo jueves, tanto la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, como la gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, Carmen Santos, explicaron que el Hospital Can Misses estaba en contacto con tres oncólogos que se habían interesado por las plazas vacantes. La consellera se mostraba ligeramente exultante al hacer este anuncio, una actitud que contrastaba con la cautela que, apenas una hora después, manifestaba la gerente al preguntarle por este mismo tema. «Hasta que no los vemos aquí sentados no podemos decir que vayan a venir», comentaba.

Así, tras más de un año sin conseguir contratar más que a una especialista, el Ib-Salut considera que Oncología no es una categoría deficitaria que puede quedar exenta del requisito de catalán. Ni en el proceso de estabilización abierto por el propio Servei ni en las contrataciones «puras y duras» que pueda iniciar Can Misses.

La consellera se salía por la tangente durante su visita a la isla cuando le preguntaban si la exigencia del catalán podía complicar las contrataciones de profesionales sanitarios para las Pitiusas. Aseguraba que a los profesionales de categorías no exentas se les da «un plazo de dos años» para que se saquen el título. Dos años, además, «en los que no se pueden mover», es decir, que no pueden solicitar un traslado.

Desde el Ib-Salut afirmaron ayer que el hecho de que se exija el catalán a quienes se interesen por las plazas vacantes en Oncología y Cardiología de Can Misses no supone una mayor dificultad para las contrataciones. Es decir, defendieron que el requisito no disuade a los profesionales. Explicaron que cuando un profesional quiere venir se hace una convocatoria de esa plaza con el requisito del catalán y, si no se presenta nadie que lo cumpla, se vuelve a convocar con la exención y entonces se contrata al especialista que estaba interesado y que no cumplía el requisito lingüístico. Insistían, además, en que los plazos son cortos y que esta doble convocatoria no demora la contratación, aunque no especificaron plazos. Fuentes del Govern, sin embargo, señalaron que el hecho de duplicar los trámites puede suponer que la contratación se demore hasta un mes.

La gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera, que el jueves por la tarde se reunió con la consellera para tratar, entre otros, el tema de las contrataciones, prefirió no hacer ayer declaraciones sobre la exigencia del catalán en estos dos servicios en los que la situación es tan delicada, especialmente en Oncología.

Profesionales sanitarios del Hospital Can Misses se mostraron ayer por la tarde «sorprendidos» de que no se exima del requisito de catalán a los oncólogos que se planteen venir a la isla «con el problema que hay en el servicio». Aseguran que, independientemente de que se les explique que tienen la plaza prácticamente garantizada con la exención en la segunda convocatoria, esto puede disuadirles, ya que su contratación puede demorarse. «Ahora mismo, si cualquier especialista, pero especialmente un oncólogo, te dice que quiere venir a Can Misses tienes que ponerle alfombra roja, no complicárselo», afirma un médico del Área de Salud pitiusa.