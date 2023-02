El Consell de Ibiza espera aprobar la contrata del bus en un plazo de dos meses

Un máximo de dos semanas para entregar toda la documentación a la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), adscrita al Ministerio de Hacienda. Un mes más, que es el tiempo del que dispone la ONE para responder, y después convocar un pleno extraordinario del Consell de Ibiza para su aprobación.

Es el escenario más optimista que contempla el conseller de Transportes, Javier Torres, sobre la futura aprobación de la ansiada nueva contrata del servicio insular de transporte público, que lleva casi cuatro años de tramitación y cuya aprobación era uno de los principales objetivos marcados a inicios de la legislatura. Una elaboración que ha sido tortuosa y en la que los técnicos del Consell se han quemado las pestañas en un esfuerzo que, explica Torres, ha valido la pena: «Cuando entras en el detalle de los números, costes y cuestiones jurídicas, te encuentras con muchas dificultades, pero creo que se ha hecho un trabajo muy exhaustivo y detallado».

Torres confía también en que la ONE cumpla sus plazos y responda en un mes: «Es una oficina que empezó su andadura hace un año y hasta ahora está cumpliendo sus plazos, que es el de responder como máximo en un mes». Una vez recibida la respuesta, se abren dos escenarios: «Si no hay ninguna recomendación, lo aprobaríamos en Pleno Extraordinario y ya se podría iniciar la licitación», pero en el caso que la ONE realizara alguna objeción, habría un nuevo retraso: «Sus informes no son vinculantes, pero si nos hacen recomendaciones, las incorporaríamos».

Torres recordó que la nueva contrata del transporte público es uno de los proyectos primordiales de la legislatura: «Será uno de los contratos más importantes del Consell. Un total de 200 millones de euros en diez años, solo comparable con la concesión del vertedero de Ca na Putxa».

El conseller de Transportes negó también que se desechara todo el trabajo realizado durante la legislatura anterior y que se empezara de cero. «En la legislatura pasada se hizo la aprobación inicial del Plan de Transportes, pero ni se contestaron las alegaciones. Del plan que quedó se han reutilizado los datos, pero le hemos dado otro enfoque».

Uno de los principales cambios es el de no integrar en el Plan y la contrata el transporte escolar: «Es una competencia del Govern, no se había pactado su financiación y los técnicos nos han advertido de que eso retrasaría todavía más la contrata».

Torres también aseguró que, cuando se apruebe finalmente la licitación del servicio, este tendrá «un gran impacto en la vida de la gente ».