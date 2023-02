Vecinos de Sant Miquel: «No habrá otro médico como Florit»

«Recogimos firmas para que no se fuera, pero no sirvieron. Si nos dice que aún sirven, las volvemos a recoger», exclama Margarita Riera Tur, vecina de Sant Miquel, cuando Toni Florit, médico jubilado de la unidad básica de salud de la localidad, se dispone a leer su discurso. Las decenas de vecinos congregados frente a la puerta del dispensario, ríen la ocurrencia. Florit, con el papel escrito en la mano, sonríe.

Hace apenas unos segundos que ha descubierto la placa que convierte la unidad básica de salud de Sant Miquel en la unidad básica de salud Doctor Toni Florit. Una petición que hicieron sus propios pacientes cuando éste, cumplidos los 70 años, no pudo continuar trabajando. Aunque él quería. Y sus enfermos más aún. «Me siento abrumado, honrado hasta más no poder porque nunca pensé que este lugar que ha sido mi casa estos 41 años llevaría un día mi nombre», comenta el médico, que no deja de recibir y dar abrazos. «Ha sido mi médico toda la vida», comenta Pepita, emocionada. «Me dio mucha pena que se jubilara», apunta María, que sigue junto a Catalina el evento, que deja algunas escenas curiosas, cosas de la precampaña. La primera, ver a la consellera balear de Salud, Patricia Gómez, y la diputada y aspirante a la alcaldía de Sant Joan del PP, Tania Marí, juntas y sonrientes. Ellas, que en el Parlament parecen las protagonistas de ‘La guerra de les Rosses’. La segunda, la ubicuidad del conseller de Movilidad y aspirante al Consell de Ibiza por el PSOE, Josep Marí Ribas Agustinet, que a ese paso se va a convertir en el mocito feliz de la precampaña.

«No habrá otro médico como Toni Florit. Sin despreciar a nadie, pero como él no tendremos otro. Ha sido un hermano, un amigo y un buen médico», afirma Margarita, que levanta las manos de su andador para aplaudir y para grabar con su móvil todo el acto. Le pide, además, a su cuidadora, que haga fotos y que luego se las pase. La primera vez que entró en su consulta, Margarita era una joven treintañera y hasta el día en que Florit se jubiló ha sido su médico. Recuerda los momentos en los que le dijo «que siempre fuera hacia adelante» y también cuando le comunicó que la dolencia de su padre y de su madre no tenía cura. «En esos momentos es especialmente importante tener un médico como él», recalca.

El médico también recuerda aquellas primeras consultas en Sant Miquel, donde atendía a mujeres que vestían aún de payesa. «Eso fue un poco chocante, pero el hecho de que hablemos casi igual fue una ventaja», comenta el médico, que llegó a la isla desde su Menorca natal con la idea de marcharse. «Las circunstancias no me dejaron», indica. «No hubo un concurso de traslado hasta cinco años después, pero no había plaza en Menorca. Cuatro años después había una, pero no me interesaba lo suficiente», explica Florit, que, pasado ese tiempo, ya se hizo a la isla y se quedó. Cuatro décadas.

Un total de 41 años al frente del dispensario en el que ha visto «cambios muy grandes». Cuando llegó estaba solo en la unidad, salvo por un practicante que iba por las tardes. «Las jeringas de usar y tirar no existían. Eran de cristal y había que hervirlas», continúa Florit que confiesa que está llevando la jubilación forzosa mejor de lo que esperaba. «Si a los dos meses de irme me hubieran dicho que volviera, lo hubiera hecho encantado. Pero ahora no», reconoce el médico, que valora poder tomarse un café sin prisas por volver a la consulta. Y cuidar de las gallinas y de la cabra que tienen en casa «como mascota». Eso sí, si alguien le consulta algún tema de salud, lo atiende. «Encantado», asegura mientras sigue recibiendo el cariño de los que un día fueron sus pacientes.