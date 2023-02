El presidente defiende que su imputación no afectará a su candidatura al Consell de Ibiza y cuenta con «el apoyo total» del PP

Su imputación por el caso ‘La vida Islados’, a lo que se suma ahora la acusación particular de la interventora general de la institución por supuestas coacciones, «no condiciona» la candidatura del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, del PP, para su reelección en las elecciones de mayo. «He explicado muy bien este asunto a todos los órganos del PP. Cuento con el apoyo total del partido, sin duda alguna. He dado todos los detalles que correspondía, algo que aún no he podido hacer en el juzgado».

Con estas palabras, Marí aseguró ayer a este diario que no arrojará la toalla y seguirá adelante con su candidatura. Niega que haya cometido coacción alguna contra la interventora. «Nunca. Yo soy funcionario y nunca le he dicho a alguno cómo ha de hacer su trabajo. Soy extremadamente respetuoso con todos los funcionarios», declaró el presidente, después de que este diario adelantase en su edición de ayer que la interventora, responsable del órgano de fiscalización y control económico de la institución, se haya personado como acusación particular en la causa judicial de ‘La vida Islados’ para pedir responsabilidades por las supuestas coacciones que, según fuentes de su defensa, habría sufrido.

El presidente criticó públicamente el trabajo de la entonces viceinterventora, aunque sin mencionarla, en el pleno de septiembre de 2020, por su oposición al contrato que, por la vía de emergencia por la pandemia, el Consell otorgó a Fuera de Escena Ibiza para la campaña de promoción turística ‘La vida Islados’.

Marí asegura con respecto a la acusación de la interventora que desconoce a «qué viene esto». «No sé a qué obedece. Me parece surrealista esta situación. No doy crédito. Imagino que hay intereses ocultos, políticos… Estamos cerca de las elecciones y no es la primera vez que he tenido que acudir al juzgado antes de unas elecciones. Creo que alguien debería explicar por qué quiere condicionar unas elecciones llevando a este presidente ante la Justicia. Supongo que es la estrategia que sigue alguien, pero a mí no me encontrarán en esto. Yo me dedico a trabajar y a ayudar a los ciudadanos y a hacer las cosas lo mejor que sé».

Aplazamiento hasta junio

Al ser preguntado sobre el hecho de que su abogada haya pedido a la jueza de instrucción posponer al mes de junio, tras las elecciones, la declaración que ya se había aplazado al 7 de marzo, el presidente insistió en su interés en declarar en el juzgado cuanto antes. «Hasta siete veces he pedido por escrito declarar ante la Oficina Anticorrupción de Balears, la Fiscalía Anticorrupción y el juzgado», defiende Marí, que atribuye la petición de su defensa al hecho de que habrá hablado con la jueza y ésta le habrá comunicado que la primera fecha que está libre es en junio. «Yo tendría que estar declarando hoy [por ayer]», recalcó Marí, que recordó que su defensa ya se opuso a que se aplazara al 7 de marzo. Como su abogada ese día (el 7 de marzo) tiene turno de oficio, esta ha propuesto que sea en junio, según las fuentes consultadas. «Yo no intervengo en esta cuestión. No puedo fijar los tiempos, es algo que está sujeto a la agenda judicial, y confío plenamente en el funcionamiento de la Justicia. Quien ha aplazado esta cuestión no hemos sido nosotros. Se sabía desde noviembre», indicó.

Acusación particular

Entonces, en noviembre, la jueza admitió a trámite la querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente por los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacciones. También propuso a la interventora, al igual que al Consell como institución, a tenor del contenido de la querella, su posible personación como perjudicados. La interventora dio el paso de ejercer la acusación particular por las supuestas coacciones la semana pasada.

El presidente insistió en que no se arrepiente «para nada» de las decisiones que adoptó para contratar la campaña. «La situación era desesperada, catastrófica, todos estábamos clausurados y tomamos decisiones. No fueron arbitrarias, sino consensuadas y dialogadas. Se acudió al contrato de emergencia como hicieron otras administraciones. A toro pasado, todo es muy fácil. Tengo la conciencia tranquila y volvería a hacer lo mismo. Si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas».