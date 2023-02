Ciudadanos dice que «no cambia nada» con la acusación de la interventora del Consell de Ibiza

El vicepresidente segundo del Consell y candidato a la presidencia de la institución por Ciudadanos, Javier Torres, sostiene que «no cambia nada» en la causa de ‘La vida Islados’ tras la decisión de la interventora general de la institución de ejercer la acusación particular por supuestas coacciones del presidente, Vicent Marí.

«Estamos en las mismas. Muchas veces, en función de cuándo les interesa, algunos partidos hablan de la presunción de inocencia, pero yo creo que hay que respetarla siempre. No haremos nosotros de juez», dijo.

De todos modos, Torres reconoce que la personación de la funcionaria responsable del control fiscal y económico de la institución en esta causa le ha causado «sorpresa». «Me parece extraño, pero es una cuestión particular. Lo que corresponde es respetar el procedimiento judicial Que se aporten las pruebas, se estudien y que cada uno pueda dar su versión. El presidente ha pedido hacerlo hasta en siete ocasiones», sostiene el líder de Ciudadanos en Ibiza, socio político además del PP en el Consell.

Al ser preguntado sobre si ha pedido explicaciones al presidente, Torres responde que aún no han hablado con él de este asunto. «Conociendo la dinámica y el funcionamiento, me ha sorprendido como ya he comentado», reitera.

El vicepresidente segundo también descarta que la acusación de la interventora afecte a la imagen de la institución. «Lo pongo en duda porque es un tema particular y me gustaría, lógicamente, que se pudiera aclarar lo antes posible», apunta. En este sentido, el líder de Ciudadanos en Ibiza señala que «no es agradable ni para la persona afectada ni para la propia institución, cuando los partidos políticos en la oposición juzgan a uno políticamente de forma interesada».